Táo bón kéo dài: Khi nào cần cảnh giác ung thư đại trực tràng?

Táo bón là tình trạng tiêu hóa thường gặp và có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ thay đổi chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt đến việc sử dụng một số loại thuốc hoặc các vấn đề sức khỏe đi kèm.

Tuy nhiên, khi tình trạng táo bón xuất hiện bất thường, kéo dài hoặc đi kèm những thay đổi trong thói quen đi tiêu, người bệnh cần quan tâm và theo dõi kỹ hơn. Việc nhận biết những thay đổi của cơ thể và thăm khám đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm ra nguyên nhân, từ đó có hướng xử trí phù hợp.

Thông qua những chia sẻ của PGS-TS-BS Bùi Hữu Hoàng - Ban chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Chủ tịch Hội Gan Mật TP.HCM, Phó chủ tịch Hiệp hội Y học TP.HCM, chương trình sẽ giúp người xem hiểu rõ hơn về tình trạng táo bón kéo dài, những thay đổi khi đi tiêu cần được lưu ý và vai trò của thăm khám, tầm soát trong việc phát hiện sớm các bất thường tại đại trực tràng. Qua đó, người bệnh có thêm kiến thức để chủ động theo dõi sức khỏe tiêu hóa và thăm khám khi cần thiết.

Mời quý vị đón xem chuỗi chương trình 'Chủ động khoẻ để yêu thương' được thực hiện bởi Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM với sự phối hợp của Abbott Việt Nam, về bệnh lý táo bón và tiêu chảy vào lúc 19 giờ thứ tư và thứ sáu hàng tuần từ ngày 4.9 - 9.10.2026 trên kênh Fanpage và YouTube Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.