    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Táo bón kéo dài: Khi nào cần cảnh giác ung thư đại trực tràng?
    VideoSức khỏe

    Táo bón kéo dài: Khi nào cần cảnh giác ung thư đại trực tràng?

    Triệu Hà
    Triệu Hà
    Táo bón, thay đổi thói quen đi tiêu hay hình dạng phân là những biểu hiện dễ bị bỏ qua trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, khi những thay đổi này xuất hiện bất thường hoặc kéo dài, người bệnh cần lưu ý bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý tại đại trực tràng, trong đó có ung thư.

    Táo bón là tình trạng tiêu hóa thường gặp và có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ thay đổi chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt đến việc sử dụng một số loại thuốc hoặc các vấn đề sức khỏe đi kèm.

    Tuy nhiên, khi tình trạng táo bón xuất hiện bất thường, kéo dài hoặc đi kèm những thay đổi trong thói quen đi tiêu, người bệnh cần quan tâm và theo dõi kỹ hơn. Việc nhận biết những thay đổi của cơ thể và thăm khám đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm ra nguyên nhân, từ đó có hướng xử trí phù hợp.

    Táo bón kéo dài: Khi nào cần cảnh giác ung thư đại trực tràng? - Ảnh 1.

    Thông qua những chia sẻ của PGS-TS-BS Bùi Hữu Hoàng - Ban chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Chủ tịch Hội Gan Mật TP.HCM, Phó chủ tịch Hiệp hội Y học TP.HCM, chương trình sẽ giúp người xem hiểu rõ hơn về tình trạng táo bón kéo dài, những thay đổi khi đi tiêu cần được lưu ý và vai trò của thăm khám, tầm soát trong việc phát hiện sớm các bất thường tại đại trực tràng. Qua đó, người bệnh có thêm kiến thức để chủ động theo dõi sức khỏe tiêu hóa và thăm khám khi cần thiết.

    Mời quý vị đón xem chuỗi chương trình 'Chủ động khoẻ để yêu thương' được thực hiện bởi Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM với sự phối hợp của Abbott Việt Nam, về bệnh lý táo bón và tiêu chảy vào lúc 19 giờ thứ tư và thứ sáu hàng tuần từ ngày 4.9 - 9.10.2026 trên kênh Fanpage và YouTube Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

    Táo bón kéo dài: Khi nào cần cảnh giác ung thư đại trực tràng? - Ảnh 2.

     

    Tin liên quan

    Điều trị táo bón ở người lớn tuổi cần lưu ý điều gì?

    Điều trị táo bón ở người lớn tuổi cần lưu ý điều gì?

    Táo bón là tình trạng thường gặp ở người lớn tuổi, nhưng không phải lúc nào cũng đơn giản là một vấn đề về tiêu hóa. Nhận biết đúng nguyên nhân, điều trị phù hợp và phòng ngừa đúng cách sẽ giúp người cao tuổi cải thiện chất lượng cuộc sống và hạn chế những biến chứng không đáng có.

    Khám phá thêm chủ đề

    táo bón táo bón kéo dài tiêu hóa chế độ dinh dưỡng Tầm soát ung thư ung thư đại trực tràng bệnh viện đại học y dược TP.HCM

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận