4 mẫu ô tô giá rẻ gia nhập thị trường Việt Nam năm 2023

Trong năm 2023, mẫu xe cỡ nhỏ Mazda2 được THACO AUTO trình làng bản nâng cấp theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Biến thể sedan của Mazda2 mới có 3 phiên bản, giá bán chỉ từ 410 - 514 triệu đồng. Mazda2 có một vài thay đổi về diện mạo so với mẫu cũ gồm viền lưới tản nhiệt đổi từ mạ crôm sang đen. Bộ mâm 16 inch trên hai bản Premium và Luxury có thiết kế mới. Trong khi đó, kiểu dáng tổng thể vẫn giữ nguyên như bản tiền nhiệm. Ở bên trong, Mazda2 mới được thiết kế nút khởi động động cơ được tinh chỉnh nhẹ so với bản cũ. Bản tiêu chuẩn 1.5 AT lắp ghế nỉ màu mới. Hai bản còn lại chuyển từ ghế da sang dạng da kết hợp nỉ, màu đen kèm chỉ khâu đỏ tương phản. Riêng bản 1.5 Premium không còn màn hình HUD trên kính lái. Tất cả các phiên bản Mazda2 được THACO AUTO phân phối tại Việt Nam đều sử dụng động cơ SkyActiv 1,5 lít, công suất 110 mã lực, mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước.