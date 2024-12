4 nguyên nhân gây đau phía sau đầu gối cần phải điều trị

Chúng ta thường chú ý đến những cơn đau ở phía trước đầu gối. Tuy nhiên, đau ở phía sau đầu gối cũng là triệu chứng rất quan trọng. Đôi khi, những cơn đau phía sau đầu gối này sẽ khó xác định nguyên nhân, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Chấn thương dây chằng chéo sau có thể gây đau phía sau đầu gối ẢNH: AI

Những nguyên nhân gây đau phía sau đầu gối mà mọi người không được chủ quan gồm:

Chuột rút

Chuột rút là vấn đề hết sức bình thường. Nếu chuột rút xảy ra ở phía sau đầu gối thì là do nhóm cơ này hoạt động quá mức. Tuy nhiên, tình trạng chuột rút nếu xảy ra thường xuyên thì nguyên nhân có thể do tổn thương thần kinh, cơ thể đang tích tụ nhiều độc tố, thậm chí là do uốn ván.

U nang Baker

U nang Baker xảy ra khi đầu gối bị tổn thương, chẳng hạn như viêm khớp hay rách sụn. Tổn thương này gây tích tụ dịch bất thường, dẫn đến hình thành u nang. U nang sẽ tạo áp lực và gây đau phía sau đầu gối.

Trong trường hợp xấu, u nang có thể bị vỡ, khiến đầu gối bị sưng và đau dữ dội. Khi đó, người bệnh cần đến bệnh viện ngay lập tức.

Căng cơ gân kheo

Cơ gân kheo nằm ở phía sau bắp đùi, là một trong những nhóm cơ lớn nhất cơ thể, giúp đầu gối co duỗi được. Nhóm cơ này chịu rất nhiều áp lực khi chúng ta vận động, chẳng hạn như bật nhảy hay tập squat. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi cơ gân kheo rất dễ bị đau nhức, chấn thương. Cơ gân kheo bị chấn thương cũng sẽ gây ra cơn đau ở phía sau đầu gối.

Cách tốt để chữa lành tổn thương ở cơ gân kheo là cần dành thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục. Để giảm nguy cơ chấn thương cơ gân kheo, mọi người cần khởi động bằng cách thực hiện các động tác kéo giãn nhóm cơ này và tránh tập luyện quá mức.

Chấn thương dây chằng chéo sau

Đầu gối của chúng ta được cấu tạo từ nhiều bộ phận khác nhau, trong đó có dây chằng chéo sau. Đây là một dây chằng nối xương chày với xương đùi, giúp khớp gối được cố định và hoạt động bình thường.

Thỉnh thoảng, dây chằng chéo sau có thể bị chấn thương. Đau phía sau đầu gối là một trong những dấu hiệu đầu tiên cảnh báo tình trạng này. Cơn đau có thể từ nhẹ đến nặng, tùy thuộc vào mức độ chấn thương, theo Healthline.