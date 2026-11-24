Các hoạt động như phát video trực tuyến, tra cứu bản đồ hay chụp hình có thể khiến điện thoại cạn pin nhanh chóng vào những lúc cần thiết. Lúc này chính là lúc pin dự phòng phát huy tác dụng. Một viên pin dự phòng tốt thường có nhiều cổng sạc, tích hợp cáp hoặc hỗ trợ sạc không dây Qi2. Tuy nhiên, nhiều thói quen chọn mua và sử dụng chưa đúng cách vẫn đang làm giảm trải nghiệm cũng như độ an toàn của thiết bị.

Dưới đây là 4 sai lầm phổ biến người dùng cần tránh để đảm bảo hiệu quả sạc và độ bền của loại phụ kiện này.

Quên sạc lại sau khi sử dụng

Để pin dự phòng cạn sạch năng lượng quá lâu có thể dẫn đến trạng thái xả sâu và làm giảm tuổi thọ linh kiện. Người dùng nên duy trì mức pin trong khoảng 20 đến 80% nhiều nhất có thể, hoặc cắm sạc vào ngày hôm trước khi có kế hoạch di chuyển.

Nếu thường xuyên nạp điện, bạn có thể cân nhắc các mẫu hỗ trợ khả năng vừa sạc vừa xả (pass-through charging) giúp vừa sạc cho điện thoại vừa tự nạp lại pin cùng lúc mà không bị quá nhiệt. Tính năng này tiện lợi khi tận dụng cổng sạc trên ô tô, sân bay hoặc xe lửa.

Bảo quản và sạc pin ở nhiệt độ khắc nghiệt

Việc đặt pin dự phòng dưới trời nắng nóng ở bãi biển hay thời tiết lạnh giá đều có thể làm hỏng thiết bị. Phụ kiện này không nên tiếp xúc với mức nhiệt trên 35 độ C hoặc dưới 0 độ C, đặc biệt là trong lúc đang sạc.

Tránh sử dụng pin dự phòng dưới ánh nắng, khu vực có nhiệt độ cao ẢNH: CHATGPT

Khi dùng ngoài trời, người dùng nên cất pin trong túi xách hoặc đặt ở nơi có bóng râm. Ngay cả những mẫu có quạt tản nhiệt tích hợp như Anker MagGo Power Bank Pro 2 hay dòng siêu bền chống nước, chống bụi như Iniu Outdoor Rugged 10.000 vẫn cần tránh các mức nhiệt độ khắc nghiệt.

Chọn mua sai dung lượng và quy chuẩn hàng không

Mỗi mức dung lượng phục vụ một nhu cầu khác nhau: loại 5.000 mAh nhỏ gọn chỉ sạc đầy khoảng một lần cho điện thoại mới, trong khi mức 10.000 mAh có thể sạc tới ba lần cho máy cỡ nhỏ. Nếu cần sạc cho laptop, người dùng nên chọn loại có dung lượng tối thiểu 20.000 mAh.

Khi đi máy bay, pin lithium bắt buộc phải để trong hành lý xách tay để phòng nguy cơ cháy nổ và không được vượt quá giới hạn 100 Wh. Các mẫu pin công suất lớn dành cho laptop có thể chạm ngưỡng này và bị an ninh sân bay tịch thu nếu không kiểm tra trước quy định của hãng hàng không.

Sử dụng pin và dây cáp giá rẻ, không rõ thương hiệu

Bên cạnh việc chọn pin dự phòng từ các hãng uy tín như Anker hay Belkin, người dùng cần tránh sử dụng cáp sạc giá rẻ, không tên tuổi vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây sạc chậm. Dây cáp cũng phải đạt chứng nhận tương thích với cổng ra, chẳng hạn cổng USB-C PD đòi hỏi cáp USB-C PD để kích hoạt sạc nhanh.

Một giải pháp tiện lợi là chọn pin tích hợp sẵn dây cáp đạt chuẩn đồng bộ với thiết bị, thường đi kèm thêm cổng USB-A hoặc USB-C phụ. Đợt thu hồi gần đây đối với một thương hiệu pin dự phòng do nguy cơ cháy nổ là lời nhắc nhở rõ ràng về tầm quan trọng của việc dùng phụ kiện chất lượng.