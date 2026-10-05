Vì sao cổng USB trên xe ô tô sạc điện thoại rất chậm?

Việc cắm sạc điện thoại qua cổng USB có sẵn trên ô tô thường chậm chạp, điều này xảy ra do giới hạn cố hữu về mặt thông số kỹ thuật. Theo đó, trong khi các củ sạc hiện đại thường có định mức từ 5 đến 9V với cường độ khoảng 2A, một số dòng xe hiện nay chỉ cung cấp vỏn vẹn 0,5A qua cổng USB tích hợp.

Cách cải thiện tốc độ sạc điện thoại trên ô tô và lưu ý về pin

Dù công nghệ USB-C trên một số mẫu xe mới có thể sạc nhanh hơn tới 20 lần so với USB-A, nhưng phần lớn cổng sạc trên ô tô hiện vẫn dùng chuẩn USB 2.0 với công suất kịch trần 2,5W. Mức công suất này hoàn toàn không thể đáp ứng nhu cầu tiếp nhận 20W hoặc cao hơn của các dòng smartphone hiện nay, tạo nên sự chênh lệch lớn so với ổ cắm điện gia đình vốn hỗ trợ tới 120V và 15 đến 20A.

Cổng USB trên xe ô tô thường sạc điện thoại rất chậm ẢNH: CHATGPT

Để khắc phục tình trạng này, người dùng có thể bỏ qua cổng USB tích hợp và sử dụng tẩu sạc USB-C gắn vào ổ cắm nguồn 12V trên bảng táp-lô. Kết hợp cùng dây cáp sạc nhanh phù hợp, phụ kiện chuyển đổi này có thể cung cấp công suất lên tới 75W tùy thuộc vào mức tiếp nhận tối đa mà điện thoại hỗ trợ.

Dù vậy, giải pháp sạc nhanh cũng đi kèm nguy cơ làm tổn hại pin điện thoại bắt nguồn từ lượng nhiệt phát sinh. Bản thân nhiệt độ sạc nhanh không gây ảnh hưởng quá lớn, nhưng thiết bị có thể nóng lên đến mức nguy hiểm nếu vừa nhận nguồn điện cao vừa phải vận hành các tác vụ tiêu tốn nhiều tài nguyên.

Một trong những tác vụ gây hao pin và sinh nhiệt lớn nhất trên xe là tính năng dẫn đường, điển hình như việc chạy Android Auto trong không gian khoang lái nóng bức khi đang kết nối sạc công suất cao. Do đó, dù mang lại sự tiện lợi đáng kể khi cần bổ sung năng lượng gấp, sạc nhanh trên ô tô không phải là phương thức người dùng nên lạm dụng.