Các nguy hiểm khi sử dụng cáp sạc USB giá rẻ

Khi cần sạc điện thoại, nhiều người thường có suy nghĩ sai lầm rằng sử dụng bất kỳ sợi cáp sạc USB nào cũng được. Thế nhưng, điện áp và sự ổn định của dòng điện mới là những yếu tố cốt lõi cần có để bảo vệ thiết bị khi sạc pin. Việc chọn mua những món phụ kiện vô danh để tiết kiệm có thể khiến bạn phải trả giá đắt bằng các chi phí sửa chữa. Nhất là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip do làn sóng AI đang đẩy giá điện thoại ngày một leo thang.

Sai lầm tai hại khi dùng cáp sạc USB không thương hiệu

Sử dụng cáp USB kém chất lượng có thể khiến pin bị sạc chậm hoặc quá nhiệt, làm tăng nguy cơ cháy nổ. Chúng thậm chí có thể làm hỏng cổng sạc, gây chập mạch ở bo mạch chủ và biến điện thoại thành một cục gạch vô dụng. Nếu dùng loại cáp này để truyền dữ liệu giữa máy tính và điện thoại, nguy cơ mất tệp tin do lỗi dữ liệu là rất lớn. Đặc biệt, nếu cảm thấy một cú giật điện khi chạm vào đầu nối, đó là lời cảnh báo bộ sạc không an toàn.

Nên cân nhắc khi sử dụng cáp sạc USB giá rẻ ẢNH: PHONG ĐỖ

Về mặt kỹ thuật, cáp sạc chất lượng cần chip E-marker đối với dây Type-C sang Type-C, hoặc điện trở 56 kilohm đối với dây Type-C sang Type-A để điều tiết điện áp. Nhiều loại cáp rẻ tiền đã cắt giảm các linh kiện này, khiến quá trình giao tiếp giữa củ sạc và điện thoại bị gián đoạn hoàn toàn. Hệ quả là dòng điện truyền vào máy rất không ổn định, gây áp lực trực tiếp lên pin lithium-ion và sinh nhiệt lớn. Nhiệt độ cao sẽ làm giảm dung lượng tích điện, sờn rách dây hoặc phóng điện gây chập cháy bo mạch.

Để không sập bẫy, người tiêu dùng nên chủ động kiểm tra chứng nhận an toàn quốc tế của USB Implementers Forum (USB-IF). Bạn có thể truy cập trang web của USB-IF để xác minh, đồng thời kiểm tra kỹ bao bì nhằm phát hiện lỗi chính tả hoặc logo bị nhòe. Bằng mắt thường, một sợi cáp tốt phải có lớp vỏ bện nylon hoặc nhựa TPE dày dặn, chắc chắn. Khi cắm vào máy, đầu nối phải vừa vặn hoàn hảo, không có cảm giác lỏng lẻo hay bị lệch tâm.

Nếu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử, hãy dành thời gian đọc kỹ các đánh giá thực tế từ những người mua trước. Hãy ưu tiên lựa chọn những sợi cáp có thương hiệu, được đánh giá từ 4/5 sao dựa trên hàng trăm lượt chấm điểm trở lên để đảm bảo. Việc sở hữu một sợi cáp chuẩn giúp bảo vệ tuổi thọ pin và các linh kiện bên trong máy luôn hoạt động ở trạng thái tối ưu. Đừng để một phụ kiện giá rẻ phá hủy chiếc điện thoại thông minh đắt tiền.