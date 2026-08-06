Những thiết bị không nên cắm vào cổng USB máy tính

Cổng USB trên máy tính mang lại sự linh hoạt cao khi người dùng chỉ cần cắm vừa cáp là có thể thiết lập kết nối. Tuy nhiên, không phải bất kỳ thiết bị nào vừa vặn cũng nên được cắm vào cổng kết nối này. Hãy cùng 'điểm mặt' những thiết bị tuyệt đối không được kết nối vào cổng USB của máy tính.

Những thiết bị khiến máy tính hư hỏng nếu cắm chúng vào cổng USB

Theo đó, việc kết nối các thiết bị không an toàn có thể dẫn đến nguy cơ hỏng hóc nghiêm trọng cho máy tính. Trong đó, các thiết bị bị ẩm ướt, ăn mòn, cong vênh hoặc hư hỏng là nhóm nguy cơ đầu tiên bạn cần tránh xa.

Có những thiết bị tuyệt đối không được cắm vào cổng USB máy tính ẢNH: PHONG ĐỖ

Việc cắm đầu nối hư hỏng có thể gây đoản mạch, kích hoạt tính năng bảo vệ quá dòng hoặc phá hủy chính cổng USB. Tương tự, điện thoại hoặc phụ kiện có pin bị phồng cũng tuyệt đối không nên sạc qua cổng USB của máy tính. Hành động này tạo ra rủi ro khiến pin bị quá nhiệt, rò rỉ hóa chất hoặc gây ra hỏa hoạn nguy hiểm. Ngoài ra, việc dùng cáp thụ động USB-A sang USB-A để nối hai máy tính cũng dễ gây sự cố điện do hai cổng máy chủ chạm nhau.

Người dùng cũng cần đặc biệt cảnh giác với các thiết bị từng xuất hiện cảnh báo quá dòng trên hệ thống. Thông báo này cho thấy thiết bị đang đòi hỏi nguồn điện vượt mức an toàn hoặc có nguy cơ đoản mạch. Bên cạnh đó, những sợi dây cáp hay bộ chuyển đổi không rõ nguồn gốc có thể ẩn chứa các mạch điện tử độc hại. Chúng có khả năng giả dạng bàn phím để tự động gõ lệnh hoặc điều hướng lưu lượng mạng của bạn.

Ngoài ra, việc cắm một ổ USB lạ nhặt được ở đâu đó cũng ẩn chứa nguy cơ lây nhiễm phần mềm độc hại, virus cho hệ điều hành. Cuối cùng, thiết bị hủy diệt USB Killer là thứ nguy hiểm nhất vì nó được chế tạo nhằm mục đích phá hủy linh kiện. Thiết bị này nạp điện từ cổng USB rồi phóng luồng điện áp cao ngược lại làm cháy bo mạch chủ. Vì vậy, việc cẩn trọng khi sử dụng cổng USB là cách tốt nhất để bảo vệ chiếc máy tính của bạn.