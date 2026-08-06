Những chi tiết cần xem kỹ trước khi mua máy tính cũ

Tuy nhiên, rủi ro mua phải cỗ máy kém chất lượng là rất cao nếu người dùng thiếu kinh nghiệm. Do đó, người mua cần thực hiện quy trình kiểm tra cẩn trọng trước khi quyết định giao dịch.

Cần kiểm tra những gì trước khi mua máy tính cũ đã qua sử dụng?

Đầu tiên, người mua không nên giao dịch PC để bàn cũ khi chưa tận mắt kiểm tra thiết bị. Bạn cần tháo thùng máy để xác nhận tên gọi và số hiệu model linh kiện có khớp với mô tả. Hãy sử dụng các phần mềm chuyên dụng như CPU-Z hoặc GPU-Z để đối chiếu số nhân và bộ nhớ đệm. Việc kiểm tra kỹ lưỡng giúp phát hiện dấu hiệu va đập, rỉ sét hay vết ố từ tản nhiệt nước.

Cần kiểm tra những gì trước khi mua máy tính đã qua sử dụng? ẢNH: PHONG ĐỖ

Tiếp theo, nên yêu cầu người bán cho phép chạy thử các bài kiểm tra khả năng chịu áp lực của hệ thống. Các bài kiểm tra cho CPU, GPU, RAM và SSD chỉ mất chưa đầy 30 phút thực hiện. Nếu thiết bị hoàn thành thử nghiệm mà không bị sập nguồn hay văng ứng dụng, hệ thống khá an toàn. Đừng quên cắm thử tất cả các cổng USB, giắc âm thanh và kiểm tra mục Device Manager để tìm lỗi.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra tình trạng của ổ SSD bằng phần mềm CrystalDiskInfo, HDSentinel hoặc Victoria là điều cần thiết. Người dùng nên ưu tiên các dòng máy sử dụng linh kiện chuẩn chung như ATX hay mATX để dễ nâng cấp.

Ngoài ra, bạn cũng cần làm rõ bản quyền Windows đi kèm là dạng OEM hay Retail để tránh phát sinh chi phí. Cuối cùng, hãy trao đổi trực tiếp với chủ cũ để biết máy từng bị ép xung hay sử dụng cho việc 'đào' tiền điện tử hay không, nếu có, hãy cân nhắc vì những linh kiện bên trong bộ máy đã phải vận hành liên tục trong thời gian dài.

Áp dụng đúng các bước kiểm tra giúp người mua hạn chế tối đa rủi ro tài chính khi mua đồ cũ. Một cỗ máy được bảo dưỡng tốt vẫn có thể phục vụ mượt mà nhu cầu sử dụng trong nhiều năm tới. Việc nắm vững thông tin cũng tạo lợi thế giúp bạn dễ dàng thương lượng mức giá tốt nhất.