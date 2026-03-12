4 sai lầm sau khi tập gym có thể tăng rủi ro đột quỵ

Dưới đây là những việc mà mọi người cần hạn chế thực hiện sau khi hoàn tất buổi tập gym.

Ngồi xuống ngay lập tức

Sau khi tập luyện, máu vẫn lưu thông nhanh trong cơ thể, nhịp tim dồn dập và các mạch trong cơ bắp giãn ra. Lúc này, nếu dừng vận động đột ngột rồi ngồi ngay, máu có thể dồn xuống phần dưới cơ thể, làm giảm lượng máu trở về tim và não. Hệ quả có thể gây choáng váng, hoa mắt hoặc mất thăng bằng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Sau khi tập gym, người tập không nên ngồi xuống ngay lập tức vì có thể gây áp lực lên tim và mạch máu ẢNH: AI

Trong những trường hợp hiếm gặp, sự thay đổi đột ngột huyết áp và lưu lượng máu lên não có thể làm tăng nguy cơ xảy ra đột quỵ, đặc biệt ở những người có sẵn bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao.

Vì vậy, thay vì dừng tập đột ngột, các chuyên gia thường khuyến nghị hãy dành khoảng 5-10 phút cuối buổi tập cho các hoạt động nhẹ như đi bộ chậm hoặc giãn cơ.

Không bù nước

Trong quá trình tập luyện, cơ thể mất một lượng nước đáng kể qua mồ hôi. Nếu không bổ sung nước sau buổi tập, cơ thể có thể rơi vào tình trạng mất nước.

Mất nước không chỉ khiến chúng ta mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đến tuần hoàn máu. Khi cơ thể thiếu nước, máu có xu hướng trở nên đặc hơn. Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Stroke cho thấy mất nước làm tăng độ nhớt của máu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Đây là yếu tố quan trọng dẫn đến đột quỵ. Sau khi tập, mọi người nên uống nước từng ngụm nhỏ và tiếp tục bổ sung nước trong vòng 1-2 giờ tiếp theo.

Uống rượu bia sau khi tập

Một số người hay uống rượu bia sau khi tập gym, đặc biệt trong các buổi tập nhóm hay cuối tuần. Hành động này có thể gây nhiều tác động bất lợi cho tim mạch.

Rượu bia làm giãn mạch máu và thay đổi huyết áp, đồng thời làm cơ thể mất nước nhiều hơn do tác dụng lợi tiểu. Khi uống rượu bia ngay sau buổi tập, tình trạng mất nước và rối loạn huyết áp có thể trở nên rõ rệt hơn.

Xông hơi hoặc tắm nước quá nóng

Xông hơi hoặc tắm nước nóng thường được xem là cách thư giãn sau buổi tập. Tuy nhiên, nếu thực hiện ngay sau khi vừa tập cường độ cao thì có thể khiến tim và mạch máu chịu thêm áp lực.

Nhiệt độ cao làm giãn mạch máu và khiến cơ thể tiếp tục mất nước qua mồ hôi. Khi kết hợp với tình trạng mất nước sau tập luyện, điều này sẽ dẫn đến tụt huyết áp, chóng mặt hoặc cảm giác choáng.

Các chuyên gia khuyến nghị nên nghỉ ngơi và uống đủ nước trước, đợi khoảng 15-30 phút để cơ thể hạ nhiệt rồi mới vào phòng xông hơi hoặc tắm nước nóng, theo Healthline.