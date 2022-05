4 tác dụng phụ đáng ngạc nhiên của việc ăn chanh

Không giống như một quả táo hoặc quả cam, bạn thường không nghĩ đến việc cắn hoặc ngậm một lát chanh, đó là do vị chua của nó.

Tuy nhiên, có rất nhiều cách khác để kết hợp chanh vào chế độ ăn uống của bạn mà, chẳng hạn như nước chanh, thêm chanh vào nhiều món ăn…

Việc bổ sung chanh trong chế độ ăn uống có thể mang lại một số lợi ích nếu bạn tiêu thụ điều độ.

Hãy xem chanh có thể làm gì cho cơ thể của bạn, cả tích cực và tiêu cực.

1. Có thể được hỗ trợ miễn dịch

Theo Nutrients, vitamin C là một vi chất dinh dưỡng thiết yếu giúp bảo vệ hệ thống miễn dịch tự nhiên và thích ứng bằng cách hỗ trợ các chức năng tế bào khác nhau.

"Chanh là một nguồn cung cấp vitamin C, một chất dinh dưỡng được biết đến để hỗ trợ sức khỏe miễn dịch", Lauren Manaker, chuyên gia hội đồng y tế của trang web Eat This, Not That!, tác giả của sách The First Time Mom's Pregnancy Cookbook, The 7 Ingredient Healthy Pregnancy Cookbook, and Fueling Male Fertility, cho biết.

"Ăn chanh có thể cung cấp cho cơ thể bạn một lượng vitamin C tăng cường", chuyên gia Manaker nói thêm.

2. Có thể có ít sỏi thận hơn

Chuyên gia Manaker cho biết: “Axit citric trong chanh có thể ảnh hưởng đến độ pH của nước tiểu, làm cho khả năng phát triển sỏi thận ít hơn”.

Theo Harvard Health, người ta đã thảo luận rằng chanh có chứa citrate - một loại muối trong axit citric. Điều này liên kết với canxi và giúp ngăn chặn sự hình thành sỏi.

Harvard Health cũng gợi ý rằng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống 1/2 cốc nước chanh cô đặc pha loãng trong nước mỗi ngày có thể làm tăng citrate trong nước tiểu và có khả năng giảm nguy cơ sỏi thận. Bạn cũng có thể uống nước ép của hai quả chanh.





3. Có thể có huyết áp khỏe mạnh

Chanh chứa flavonoid gọi là hesperidin - một loại hóa chất thực vật thường có trong các loại trái cây họ cam quýt.

Hesperidin có thể có lợi cho các tình trạng mạch máu như bệnh trĩ, giãn tĩnh mạch và lưu thông kém.

Nó có khả năng giúp các mạch máu hoạt động tốt hơn, giúp giảm viêm và duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Chuyên gia Manaker nói: “Tiêu thụ hesperidin có liên quan đến huyết áp khỏe mạnh”.

4. Có thể bị mòn răng

Mặc dù mang lại rất nhiều lợi ích nhưng nước chanh có tính axit cao. Tiêu thụ nhiều có thể gây sâu men răng theo thời gian.

Chuyên gia Manaker nói: “Chanh có tính axit và quá nhiều axit trên răng có thể dẫn đến mòn răng”.

Răng hay mòn răng là sự mất mát hóa học của các chất khoáng hóa răng. Nguyên nhân là do tiếp xúc với axit không có nguồn gốc từ vi khuẩn miệng, hay còn gọi là trái cây họ cam quýt, theo Eat This, Not That!

Nếu bạn đang cảm thấy đau nhức răng, đặc biệt là khi ăn, hoặc ê buốt răng, thì hãy cân nhắc thay đổi thói quen ăn uống của bạn.