4 thói quen ăn vặt khiến não của bạn mau già

Lisa Moskovitz, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả của The Core 3 Healthy Eating Plan ở Mỹ, cho biết: “Mặc dù lão hóa là không thể tránh khỏi, nhưng một số thói quen ăn uống có thể giúp chống lại tác động của lão hóa hoặc có khả năng đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Nói chung, điều quan trọng là phải ăn một chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng, chống viêm và giàu chất chống oxy hóa để giữ cho tinh thần và thể chất của bạn khỏe mạnh".

Chuyên gia Moskovitz cũng cho rằng mặt trái, việc ăn vặt một cách vô tâm với các loại thực phẩm chế biến cực nhanh và ít calo như kẹo, nước ngọt và khoai tây chiên có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa não.

Nếu bạn muốn tránh một số tổn thương thêm về nhận thức, hãy xem 4 thói quen ăn vặt có thể khiến não của bạn lão hóa nhanh hơn, theo Eat This, Not That!

1. Tiêu thụ quá nhiều đường

Mặc dù đồ ăn có đường là một món ăn nhẹ dễ ăn và có thể làm hài lòng người hảo ngọt, nhưng chúng không có nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Trên thực tế, chúng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể của bạn, có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe não bộ của bạn.

Chuyên gia Moskovitz cho biết: “Đường bổ sung có trong đồ ăn nhẹ như bánh nướng, kem, kẹo, một số loại ngũ cốc và thanh kẹo có thể làm tăng lượng đường trong máu.

Lượng đường trong máu cao kinh niên có thể ảnh hưởng đến khả năng kết nối chức năng của não, theo thời gian, có thể góp phần gây ra chứng co rút và teo não".

2. Ăn khoai tây chiên trực tiếp từ bao cỡ lớn

Thật dễ dàng để mua một túi khoai tây chiên cỡ gia đình tại cửa hàng. Ăn nhẹ với khoai tây chiên ngay từ trong túi cũng dễ dàng.

Nhưng hóa ra làm điều này có tác động nghiêm trọng đến tuổi tác của bạn hơn bạn tưởng.

"Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng chúng ta có xu hướng ăn nhiều hơn khi ăn từ một chiếc túi quá khổ", Lisa R. Young, tiến sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả của Finally Full, Finally Slim and The Portion Teller Plan, cho biết.





Theo một nghiên cứu được công bố trên Học viện Thần kinh Mỹ, nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn quá nhiều có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ mất trí nhớ.

Nếu bạn ăn quá nhiều calo liên tục, theo thời gian, nó thực sự có thể làm tăng khả năng bị mất trí nhớ hoặc suy giảm nhận thức nhẹ sau này trong cuộc sống.

3. Uống calo lỏng

Calo lỏng là thức uống không mang lại nhiều lợi ích, bên cạnh lượng calo không cần thiết.

Chúng bao gồm soda, nước trái cây và trà đá có đường.

Và mặc dù chúng có vẻ vô hại nhưng chúng có thể dẫn đến các vấn đề về nhận thức.

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Stroke, những người tham gia uống ít nhất một đồ uống có đường nhân tạo mỗi ngày có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 3 lần và có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer gần gấp 3 lần, theo Eat This, Not That!

Tiến sĩ Young nói: “Những đồ uống có calo lỏng này có nhiều đường và chứa nhiều calo không cần thiết”.

4. Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn

Tương tự, ăn bất kỳ loại thực phẩm chế biến sẵn nào với số lượng nhiều sẽ có tác động tiêu cực đến sức khỏe não bộ của bạn.

Chuyên gia Moskovitz cho biết: “Khi được tiêu thụ với số lượng lớn, đồ ăn nhẹ như khoai tây chiên, bánh nướng và thanh kẹo, với lượng chất béo bão hòa cao và/hoặc bột tinh chế có thể làm tăng tình trạng viêm toàn thân. Cuối cùng, điều này có thể góp phần làm suy giảm nhận thức và mất trí nhớ", theo Eat This, Not That!