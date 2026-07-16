4 thói quen cần tránh khi sạc iPhone

Nhiệt độ quá cao chính là kẻ thù số một có thể tàn phá và làm mất ổn định các phản ứng hóa học bên trong viên pin lithium-ion của iPhone. Bản thân quá trình sạc điện vốn đã tự sinh ra nhiệt do sự dịch chuyển của các ion giữa các điện cực. Vì thế, việc vô tình nạp thêm nhiệt lượng từ những thói quen xấu sẽ khiến pin điện thoại của bạn bị chai đi một cách nhanh chóng. Dưới đây là 4 thói quen tai hại thường gặp mà nhiều người dùng iPhone mắc phải khi sạc pin.

1. Thói quen luôn sạc pin đầy đến mức 100%

Nhiều người dùng thường có xu hướng sạc pin thật đầy với suy nghĩ điện thoại sẽ dùng được lâu hơn. Tuy nhiên, pin lithium-ion lại 'dị ứng' với việc bị sạc đầy năng lượng, vì điều này đặt chúng vào trạng thái căng thẳng do điện áp cao. Nếu duy trì trạng thái này quá lâu, pin sẽ bị lão hóa hóa học nhanh hơn và giảm dần dung lượng lưu trữ thực tế.

Để bảo vệ thiết bị, người dùng được khuyên nên hạn chế việc sạc 'đầy tràn' này. Nếu đang sở hữu các dòng iPhone 15 hoặc mới hơn, hãy chủ động thiết lập giới hạn sạc ở mức 90 hoặc 95% ngay trong phần cài đặt pin. Việc khống chế mức sạc tối đa sẽ giúp viên pin của bạn duy trì được tuổi thọ lâu dài và an toàn hơn.

Có những thói quen tai hại khiến pin iPhone bị bào mòn tuổi thọ ẢNH: PHONG ĐỖ

2. Bỏ quên tính năng sạc pin tối ưu hóa

Quy tắc sạc pin 80 - 20 kinh điển khuyên người dùng nên rút sạc ở mức 80% và tránh để máy cạn dưới mức 20%. Dù vậy, việc canh chừng điện thoại để rút sạc theo cách thủ công này thường khó thực hiện, nhất là với những ai hay sạc qua đêm. Khi đó, máy sẽ phải chịu áp lực điện áp cao suốt nhiều giờ liền dù hệ thống đã tự ngắt dòng điện khi đầy.

Để khắc phục vấn đề này, Apple đã tích hợp sẵn tính năng 'Sạc pin được tối ưu hóa' (Optimized Battery Charging) thông minh. Hệ thống sẽ tự học hỏi thói quen sinh hoạt hằng ngày của người dùng để tạm dừng sạc ở mức 80% và chỉ sạc đầy ngay trước lúc chúng ta thức dậy. Bạn hãy kích hoạt ngay tính năng hữu ích này trong cài đặt pin để bảo vệ điện thoại tốt hơn.

3. Vừa cắm sạc vừa bắt máy chạy các tác vụ nặng

Bộ vi xử lý của iPhone hoạt động tiết kiệm điện năng trong điều kiện sử dụng bình thường hằng ngày. Tuy nhiên, khi ép máy xử lý các tác vụ nặng như chơi game, hệ thống buộc phải rút nhiều năng lượng hơn từ viên pin. Quá trình này sẽ tạo ra lượng nhiệt tỏa ra cực lớn và làm máy nóng lên nhanh chóng.

Bản thân việc cắm sạc đã tự tỏa nhiệt, nên việc bắt máy gánh thêm các tác vụ nặng sẽ tạo ra hiệu ứng cộng dồn nhiệt nguy hiểm, dễ dẫn đến hiện tượng quá nhiệt, gây tổn hại nghiêm trọng đến tuổi thọ của pin lithium-ion. Tốt nhất, bạn hãy để chiếc iPhone của mình được nghỉ ngơi hoàn toàn và tránh sử dụng khi đang cắm sạc.

4. Sử dụng bộ sạc không rõ nguồn gốc, không đạt chuẩn

Việc cắm các bộ sạc trôi nổi có thể khiến iPhone bị quá nhiệt liên tục, hỏng cổng sạc hoặc thậm chí cháy bo mạch chủ. Các củ sạc kém chất lượng thường không thể điều tiết dòng điện sạc một cách an toàn và ổn định cho máy. Điều này sẽ rút ngắn đáng kể tuổi thọ của những chiếc iPhone vốn nổi tiếng về độ bền bỉ qua nhiều năm.

Do đó, người dùng nên chọn bộ sạc do chính Apple sản xuất hoặc có chứng nhận MFi (Made for iPhone) từ bên thứ ba. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra độ uy tín của phụ kiện thông qua nhãn dán MFi hoặc tra cứu trực tiếp trên trang web của Apple. Những củ sạc đạt chuẩn này thực tế có giá thành khá hợp lý và là khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng.