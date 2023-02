4 thói quen người trên 40 tuổi cần tránh khi tập luyện

Thỉnh thoảng đánh giá lại thói quen tập cũng là bước cần thiết để có được sức khỏe tối ưu. Điều này giúp việc tập luyện đi đúng hướng và phòng ngừa những chấn thương không mong muốn, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Những người trên 40 tuổi cần hạn chế các bài tập plyometrics, chẳng hạn như kết hợp bật nhảy với squat, vì sẽ gây áp lực lớn lên khớp xương SHUTTERSTOCK

Với những người trên 40 tuổi, họ cần tránh những thói quen tập sau:

Chạy nước rút

Cường độ cao ngắt quãng (HIIT) là dạng bài tập rất phổ biến giúp đốt mỡ hiệu quả. Tuy nhiên, HIIT đòi hỏi những chuyển động nhanh, liên tục nên không phải lúc nào cũng phù hợp với người trên 40 tuổi.

Họ có thể chạy bộ nhưng chạy nước rút, cách chạy áp dụng theo phương pháp của HIIT, thì cần tránh vì làm tăng nguy cơ chấn thương.

Plyometrics

Plyometrics là dạng bài tập kết hợp nhiều động tác khác nhau, thực hiện một cách liên tục. Cách tập này đòi hỏi tốc độ và dùng nhiều sức mạnh cơ bắp trong thời gian ngắn. Các bài tập plyometrics khá đa dạng, chẳng hạn bật nhảy kết hợp với squat, bật nhảy kết hợp hít đất hay nhảy kết hợp với đá.

Với người trẻ, cách tập này sẽ giúp tăng cường sức bền và sức mạnh cơ bắp. Tuy nhiên, với những người bước vào tuổi trung niên thì có thể gây nhiều áp lực lên khớp xương, chẳng hạn như khớp gối và cột sống. Thay vào đó, để duy trì sức khỏe khớp, họ nên tập đi bộ, chạy bộ, yoga hay các bài squat nhẹ nhàng hơn.

Động tác gập bụng truyền thống

Khi bước đến tuổi trung niên, nhiều bộ phận trên cơ thể sẽ yếu đi, thời gian phục hồi sau khi vận động cũng chậm hơn. Các bài tập gập bụng truyền thống sẽ tác động nhiều lực lên cổ và lưng dưới. Điều này sẽ không tốt với sức khỏe cột sống ở người trung niên. Thay vì vậy, họ có thể tập các động tác nhẹ nhàng nhắm vào cơ bụng trên máy tập.

Không kéo giãn cơ

Sau tuổi 40, mọi người nên tạo thói quen thực hiện các động tác kéo giãn cơ khi buổi tập kết thúc. Cách này sẽ thúc đẩy lưu thông máu, giúp cơ bắp nhanh hồi phục và giảm đau nhức cơ khớp.