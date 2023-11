4 thực phẩm giúp người ăn có làn da khỏe

Trái cây và rau củ là chìa khóa của chế độ ăn uống lành mạnh. Chúng không chỉ giàu vitamin, khoáng chất mà còn cả chất xơ và chất chống ô xy hóa, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Trong nước ép lựu có chứa các chất chống ô xy hóa mạnh có tác dụng bảo vệ làn da và giảm tác nhân gây lão hóa da SHUTTERSTOCK

Để có làn da trẻ trung và khỏe mạnh, mọi người nên thường xuyên ăn các món sau:

Trái bơ

Trái bơ có chứa lượng lớn chất béo không bão hòa đơn. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy loại chất béo này giúp cải thiện độ đàn hồi của da, giúp da dù co lại hay kéo căng đều vẫn giữ được vẻ ngoài mịn màng và hạn chế nếp nhăn.

Không những vậy, trái bơ còn giúp làm chậm quá trình lão hóa da do tác động của ánh nắng và tia cực tím. Lợi ích này có được là nhờ chất lutein và zeaxanthin có trong bơ.

Bơ còn có vitamin A, D, E có tác dụng dưỡng ẩm cho da. Hàm lượng axit linoleic và oleic cung cấp dưỡng chất cần thiết để da luôn ở trạng thái tốt nhất.

Dưa hấu

Dưa hấu có các loại vitamin A, C và E giúp da sáng khỏe. Chúng không chỉ giúp giảm viêm mà còn ngăn ngừa tổn thương da do các gốc tự do gây ra. Khoảng 90% dưa hấu là nước nên giúp dưỡng ẩm da, tránh tình trạng da khô và bong tróc do cơ thể bị mất nước.

Lựu

Lựu là một trong những loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe mà chúng ta có thể ăn được. Lựu không chỉ nhiều nước mà còn rất giàu chất xơ, vitamin C, K, protein thực vật, folate, kali và một số dưỡng chất khác.

Lựu còn chứa một hợp chất được xem là có tác dụng tăng cường sức khỏe da và chống lão hóa rất tốt. Hợp chất này punicalagin. Đây là chất chống ô xy hóa mạnh có nhiều trong vỏ và nước của trái lựu. Các chuyên gia tin rằng khả năng chống căng thẳng ô xy hóa của punicalagin trong lựu mạnh gấp 3 lần chất chống ô xy hóa trong trà xanh.

Óc chó

Óc chó được xem là siêu thực phẩm vì có các hoạt chất giúp chống ung thư, kiểm soát nồng độ cholesterol, thúc đẩy giảm cân và tăng cường sức khỏe tổng thể. Trong quả óc chó có hàm lượng cao chất chống ô xy hóa polyphenol, có tác dụng giảm tác nhân gây lão hóa da các gốc tự do gây ra, theo Verywell Health.