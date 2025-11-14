4 thức uống buổi sáng giúp ngăn gan nhiễm mỡ

Một số thống kê cho thấy hơn 25% dân số toàn cầu mắc gan nhiễm mỡ. Tỷ lệ đang ngày càng tăng ở người trẻ, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Bột nghệ pha với mật ong chứa các dưỡng chất có thể thúc đẩy quá trình khử độc của gan ẢNH: AI

Một số loại thức uống buổi sáng sau có thể giúp kích hoạt enzyme tiêu hóa, hỗ trợ chuyển hóa lipid và ngăn ngừa mỡ tích tụ trong gan.

Nước chanh ấm

Uống một ly nước chanh ấm vào buổi sáng giúp khởi động hệ tiêu hóa bằng cách kích thích gan tiết mật. Đây là loại dịch tiêu hóa thiết yếu để phân giải chất béo.

Nhóm chất polyphenol trong chanh làm tăng hoạt tính của các enzyme chống ô xy hóa trong gan và giảm sự tích tụ chất béo trung tính. Ngoài ra, vitamin C hoạt động như một chất xúc tác cho các enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa a xít amin và loại bỏ chất độc trong gan.

Uống nước chanh ấm khi bụng đói còn điều hòa độ pH dạ dày, từ đó cải thiện hấp thu dinh dưỡng và giảm tình trạng đầy hơi. Tuy nhiên, nên pha loãng nước chanh với nước ấm theo tỷ lệ nửa trái chanh trong 250 ml nước để tránh kích ứng niêm mạc dạ dày.

Trà gừng

Uống trà gừng buổi sáng sẽ làm tăng tiết enzyme tiêu hóa. Cụ thể, gừng chứa các dưỡng chất có thể kích thích enzyme lipase, amylase và trypsin. Đây là 3 enzyme tiêu hóa chính của tuyến tụy, từ đó tăng cường phân giải chất béo, tinh bột và protein.

Hoạt chất 6-gingerol và shogaol trong gừng có đặc tính chống viêm mạnh, giúp giảm căng thẳng ô xy hóa ở gan. Đây là yếu tố gây tổn thương tế bào gan và tích tụ mỡ. Để đạt hiệu quả, mọi người hãy pha 2-3 lát gừng tươi với 250 ml nước sôi, để nguội khoảng 5 phút trước khi uống.

Trà xanh giúp giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ

Trà xanh chứa chất chống ô xy hóa mạnh catechin có khả năng điều hòa chuyển hóa lipid và cải thiện chức năng gan. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy uống trà xanh thường xuyên có tác dụng giảm mỡ gan và cải thiện độ nhạy insulin ở người có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Một ly trà xanh không đường vào buổi sáng sẽ kích hoạt quá trình trao đổi chất và giảm tích tụ mỡ ở gan hiệu quả.

Nước nghệ pha mật ong

Nghệ là một trong những thảo dược được nghiên cứu nhiều nhất về tác dụng bảo vệ gan. Hoạt chất curcumin trong nghệ có khả năng kích hoạt các enzyme giúp trung hòa các gốc tự do và thúc đẩy quá trình khử độc của gan.

Khi pha cùng mật ong, nước nghệ không chỉ dễ uống hơn mà còn bổ sung enzyme diastase và invertase tự nhiên trong mật ong. Các enzyme này có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và chuyển hóa tinh bột. Tỷ lệ phù hợp là 1/2 muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng cà phê mật ong pha với 250 ml nước ấm, theo Medical News Today.