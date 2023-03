4 tiếp viên 'xách ma túy' sẽ không được làm nhân viên hàng không

Ngày 22.3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án "vận chuyển trái phép chất ma túy", liên quan đến vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân xách ma túy từ Pháp về Việt Nam. Đồng thời, Công an TP.HCM cũng ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trên.

Trước đó, khoảng 8 giờ 45 ngày 16.3, qua soi chiếu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện 4 va li của các tiếp viên kể trên có dấu hiệu nghi vấn nên cho kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 4 va li có 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng, cùng vật dụng cá nhân.

Kiểm tra bên trong các tuýp kem đánh răng, lực lượng chức năng phát hiện có 157 tuýp chứa tổng cộng 11.284 gr ma túy Ketamin và MDMA.