4 vụ bê bối lớn nhất cuộc đời 'ông hoàng nhạc pop' Michael Jackson

Nhà sản xuất cho biết, bộ phim sẽ không né tránh những tranh cãi và cáo buộc đã bám theo Michael Jackson suốt cuộc đời. Theo họ, đằng sau sự soi xét không ngừng của công chúng và ánh đèn truyền thông, ông vẫn chỉ là một con người bình thường trong một môi trường phức tạp. Bộ phim sẽ khai thác cả những khía cạnh đời tư ít được biết đến.

Tác phẩm đưa vào hơn 30 ca khúc kinh điển, đồng thời tái hiện hàng loạt sân khấu biểu diễn mang tính biểu tượng với quy mô lớn, nhằm cân bằng giữa yếu tố cảm xúc và trải nghiệm nghe nhìn.

Michael Jackson trên sân khấu thời đỉnh cao với phong cách biểu diễn huyền thoại Ảnh: Reuters

Michael Jackson từng thiết lập vô số kỷ lục trong lịch sử nhạc pop. Tuy nhiên, những tranh cãi xoay quanh ông chưa bao giờ thực sự lắng xuống. Từ các cáo buộc cho đến những cuộc chiến pháp lý kéo dài, câu chuyện về ông liên tục được nhắc lại qua nhiều thời kỳ. Nay, cùng với việc phát hành phim tiểu sử, cuộc đời của biểu tượng âm nhạc này một lần nữa trở thành tâm điểm dư luận.

Trước khi nhìn lại các tranh cãi lúc sinh thời, cần làm rõ một điều: sau khi Michael Jackson qua đời năm 2009, hình ảnh và tài sản của ông không do gia đình trực tiếp quản lý. Toàn bộ quyền liên quan đến âm nhạc, tên tuổi, hình ảnh cũng như các hoạt động cấp phép và hợp tác điện ảnh đều do hai người thực thi di sản phụ trách, gồm luật sư lâu năm John Branca và giám đốc ngành công nghiệp âm nhạc John McClain. Điều này đồng nghĩa với việc mọi quyết định thương mại hay tái hiện hình ảnh đều nằm trong cơ chế quản lý này.



Kể từ khi qua đời, các tài sản mang tên Michael Jackson đã tạo ra khoảng 3,5 tỉ USD doanh thu, đến từ bản quyền âm nhạc, cấp phép và phát triển nội dung. Ông nhiều năm liền đứng đầu danh sách những người nổi tiếng đã qua đời kiếm tiền nhiều nhất do Forbes công bố, cho thấy tên tuổi của giọng ca Billie Jean vẫn vận hành như một hệ thống thương mại.

Tuy nhiên, cách phân chia quyền lực này gần đây đã gây ra mâu thuẫn trong gia đình. Ba người con của ông và mẹ ruột - bà Katherine Jackson, đã phát sinh tranh chấp pháp lý liên quan đến việc sử dụng di sản.

Một trong những sự kiện tiêu biểu là quyết định bán một phần bản quyền âm nhạc cho Sony. Thương vụ này được tòa án phê duyệt và hoàn tất vào năm 2024, với giá trị khoảng 600 triệu USD, được xem là một trong những giao dịch đáng chú ý nhất của ngành âm nhạc trong những năm gần đây.

Dù vậy, quyết định này không nhận được sự đồng thuận từ gia đình. Bà Katherine Jackson từng phản đối, cho rằng việc bán tài sản có thể đi ngược lại mong muốn của con trai khi còn sống. Dù không thể ngăn cản, tranh cãi vẫn chưa khép lại.

Michael Jackson cố tình tẩy trắng làn da?

Một trong những hiểu lầm lớn nhất xoay quanh Michael Jackson là việc ông cố ý làm trắng da, thậm chí bị cho là muốn tách khỏi nguồn gốc người da màu. Quan điểm này từng bị truyền thông khuếch đại mạnh mẽ trong thập niên 1980 và 1990.

Sự thay đổi ngoại hình của Michael Jackson qua các giai đoạn từng gây ra nhiều tranh cãi Ảnh: Reuters

Theo hồ sơ y tế và kết luận khám nghiệm, ông được chẩn đoán mắc bệnh bạch biến từ năm 1986. Khi sắc tố da dần mất đi, ông phải trang điểm và dùng trang phục để che phủ sự không đồng đều trên da.

Tuy nhiên, những thông tin y học này đã không đủ sức làm thay đổi nhận thức của công chúng. Truyền thông khi đó chủ yếu xoáy vào sự biến đổi ngoại hình, thay vì làm rõ nguyên nhân bệnh lý, khiến câu chuyện dần bị diễn giải lệch lạc thành sở thích quái đản của Michael Jackson.

Chỉ sau khi qua đời, căn bệnh bạch biến của Michael Jackson mới được công nhận rộng rãi hơn, kéo theo việc đánh giá lại những cáo buộc trước đó.

Lạm dụng thuốc an thần - nguyên nhân dẫn đến cái chết

Tai nạn khi quay quảng cáo Pepsi năm 1984 khiến Michael Jackson bị bỏng nặng da đầu, mở đầu cho quá trình sử dụng thuốc giảm đau và thuốc an thần kéo dài.

Theo thời gian, việc sử dụng thuốc từ điều trị ngắn hạn đã trở thành phụ thuộc lâu dài. Loại thuốc an thần propofol - nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông, vốn chỉ được phép sử dụng dưới sự giám sát y tế, nhưng lại bị dùng như một biện pháp hỗ trợ giấc ngủ hằng ngày.

Bác sĩ riêng của ông sau đó bị kết tội ngộ sát do sơ suất. Vụ việc làm dấy lên nhiều tranh luận về đạo đức y khoa và cách người nổi tiếng sử dụng thuốc điều trị như một công cụ gây nghiện.

Di sản âm nhạc và giá trị hình ảnh của Michael Jackson vẫn tiếp tục được khai thác và phát hành sau khi ông qua đời Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, Michael Jackson từng gọi propofol là "sữa", cụm từ được truyền thông nhắc lại như lời nói cuối cùng của ông trước khi qua đời.

Cáo buộc xâm hại trẻ em kéo dài nhiều thập kỷ

Nếu có một yếu tố thực sự làm chia rẽ cách nhìn của công chúng về Michael Jackson, đó là các cáo buộc xâm hại trẻ em kéo dài từ thập niên 1990. Dù ông được tuyên vô tội trong phiên tòa hình sự năm 2005, tranh cãi vẫn chưa bao giờ chấm dứt.

Theo The New York Times Magazine, các nguyên đơn vẫn tiếp tục theo đuổi kiện tụng, trong khi phía quản lý di sản kiên quyết phủ nhận và cho rằng các cáo buộc xuất phát từ động cơ tài chính.

Sự phức tạp của vụ việc nằm ở chỗ cả hai bên đều đưa ra những bằng chứng thuyết phục. Bên cáo buộc cung cấp lời khai chi tiết kéo dài nhiều năm, trong khi phía bảo vệ chỉ ra những điểm mâu thuẫn trong lời khai và đặt nghi vấn về độ tin cậy.

Năm 2019, bộ phim tài liệu Leaving Neverland ra mắt đã đưa tranh cãi trở lại tâm điểm. Đạo diễn cho biết ban đầu ông hoài nghi, nhưng sau đó bị thuyết phục bởi các lời kể chi tiết của những người khởi kiện. Ngược lại, phía quản lý di sản chỉ trích bộ phim chỉ đưa thông tin "một chiều", không phản ánh quan điểm bào chữa và đã tiến hành các biện pháp pháp lý nhằm hạn chế việc phát hành.

Từ đó, vụ việc không chỉ dừng ở pháp lý mà còn lan sang truyền thông và văn hóa, tạo nên nhiều góc nhìn song song và tiếp tục ảnh hưởng đến cách công chúng đánh giá về Michael Jackson.

Michael Jackson thực sự là người có tấm lòng nhân ái?

Michael Jackson từng tích cực tham gia hoạt động từ thiện, hỗ trợ tới 39 tổ chức và đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây từng là một phần quan trọng trong hình ảnh công chúng của ông.

Tuy nhiên, khi các tranh cãi liên quan đến xâm hại trẻ em ngày càng nhiều, những đóng góp này dần bị cho là cách để nam nghệ sĩ "tẩy trắng" hình ảnh và "mua chuộc" thiện cảm từ công chúng.

Trên thực tế, Michael Jackson vẫn được công nhận là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, những cáo buộc kéo dài đã phủ bóng lên di sản ấy, tạo nên nhiều tranh luận chưa có hồi kết, khiến hình ảnh của ông luôn nằm giữa ranh giới của sự tôn vinh và tranh cãi.