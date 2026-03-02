Michael Jackson tiếp tục bị cáo buộc thao túng và xâm hại trẻ em

Theo hồ sơ tòa án được Page Six thu thập hôm 28.2, Frank Cascio, Dominic Cascio, Marie-Nicole Porte Cascio và Aldo Cascio - những anh chị em trong cùng một gia đình, đồng thời là những người bạn từng thân thiết với Michael Jackson, đã nộp đơn kiện lên Tòa án Los Angeles (Mỹ) hôm 27.2 nhắm vào đơn vị quản lý di sản của ông. Trong đơn, họ cáo buộc "ông hoàng nhạc pop" đã thao túng, cưỡng hiếp và xâm hại tình dục từng người trong số họ.

Michael Jackson tại một buổi biểu diễn thời đỉnh cao sự nghiệp Ảnh: WireImage

Đơn kiện mới làm dậy sóng dư luận

Các tài liệu pháp lý cho biết hành vi bị cáo buộc của Michael Jackson bắt đầu từ thời điểm một số người trong nhóm mới chỉ 7 đến 8 tuổi. Gia đình Cascio cho rằng Michael Jackson đã "dẫn dắt và tẩy não" họ trong suốt thời thơ ấu bằng những phương thức được mô tả là điển hình của kẻ săn mồi tình dục trẻ em, đồng thời lợi dụng sự giàu có, danh tiếng và một hệ thống nhân viên bị cho là đã hỗ trợ, tiếp tay và che giấu các hành vi đồi bại.

Theo đơn kiện, gia đình Cascio quen biết Michael Jackson thông qua cha của họ, người từng làm việc tại một khách sạn hạng sang mà nam ca sĩ thường lui tới. Sau đó, Michael Jackson đã dần can thiệp sâu vào cuộc sống riêng tư của các anh chị em nhà Cascio.

Các nguyên đơn cáo buộc giọng ca Beat It đã dành cho họ những món quà xa xỉ, sự quan tâm đặc biệt và cho họ tiếp cận cuộc sống hào nhoáng của một ngôi sao trước khi các hành vi xâm hại xảy ra. Hồ sơ nêu rõ Michael Jackson bị cho là đã cung cấp rượu và chất kích thích, cho họ xem nội dung khiêu dâm, bao gồm hình ảnh trẻ em khỏa thân, nhằm bình thường hóa hành vi và làm giảm sự nhạy cảm của họ trước những điều sai trái.

Theo nội dung đơn kiện, Michael Jackson còn khiến họ sợ hãi và mất niềm tin vào người khác bằng cách thuyết phục rằng nếu sự việc bị phanh phui, không chỉ cuộc đời ông mà cả cuộc sống của họ và các thành viên gia đình cũng sẽ bị hủy hoại.

Vụ kiện mới được đưa ra chỉ 1 tháng sau khi gia đình Cascio xuất hiện tại tòa án ở Beverly Hills (Mỹ) trong nỗ lực hủy bỏ thỏa thuận tài chính trước đó với phía quản lý di sản của Michael Jackson. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 5.3.

Trong hồ sơ nộp tháng 11.2025, Frank Cascio (44 tuổi), Marie-Nicole Porte Cascio (37 tuổi) và Aldo Cascio (34 tuổi) từng cáo buộc đại diện di sản của cố ca sĩ đã ép buộc, lừa dối và phản bội nhằm bịt miệng các cáo buộc xâm hại.

Các anh chị em cũng cho biết vào giai đoạn 2003-2004, khi Michael Jackson bị bắt và bị truy tố với cáo buộc xâm hại trẻ em, ông từng yêu cầu họ "ẩn mình" và giữ bí mật việc họ đang ở cùng ông với luật sư khi đó là Mark Geragos. Sau này, Mark Geragos cùng luật sư Howard King là người đại diện cho gia đình Cascio trong các vụ kiện hiện tại nhắm vào tổ chức di sản của Michael Jackson.

Trước các cáo buộc mới, luật sư Marty Singer - đại diện cho tổ chức di sản Michael Jackson, đã bác bỏ toàn bộ. Trong tuyên bố chính thức, ông gọi đây là "một nỗ lực tuyệt vọng nhằm trục lợi tài chính" do Frank Cascio dẫn đầu.

"Gia đình này đã bảo vệ Michael Jackson suốt hơn 25 năm, khẳng định ông vô tội trước các hành vi không phù hợp. Đơn kiện mới là một chiến thuật nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi thực tế rằng phía nguyên đơn đã đưa ra yêu cầu mang tính tống tiền lên tới 213 triệu USD từ di sản và các công ty của Michael", luật sư Marty Singer nêu rõ.

Phiên điều trần tại Beverly Hills (Mỹ) vào ngày 5.3 dự kiến sẽ làm rõ thêm các tình tiết về cáo buộc Michael Jackson lạm dụng trẻ em Ảnh: WireImage

Ông cũng dẫn lại nhiều phát biểu xuất hiện trong cuốn hồi ký năm 2011 của Frank Cascio mang tên My Friend Michael: An Ordinary Friendship with an Extraordinary Man, cũng như các cuộc phỏng vấn công khai với Oprah Winfrey và truyền thông khác, trong đó gia đình này từng nhiều lần khẳng định ca sĩ Thriller không làm hại họ hay bất kỳ ai.

Theo luật sư Marty Singer, khi tình hình tài chính của tổ chức di sản ngày càng tăng trưởng, gia đình Cascio thông qua hai luật sư khác nhau đã đe dọa công khai những cáo buộc nghiêm trọng trái ngược với tuyên bố trước đây, trừ khi được chi trả khoản tiền lớn.

Ông cho biết năm 2025 luật sư Howard King từng yêu cầu 213 triệu USD. Sau đó, khi Mark Geragos thay thế trong một thời gian, phía này tiếp tục đưa ra đề nghị 40 triệu USD.

Michael Jackson qua đời năm 2009 và từng nhiều lần đối mặt với cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em khi còn sống, song luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái. Vụ kiện mới một lần nữa làm dấy lên tranh cãi kéo dài nhiều thập niên xoay quanh đời sống riêng của "ông hoàng nhạc pop".