Mẹ của Michael Jackson vẫn khỏe mạnh, minh mẫn trong lần xuất hiện hiếm hoi

Trong đoạn video được La Toya Jackson đăng tải trên Instagram ngày 10.3, nữ ca sĩ 69 tuổi diện trang phục đen thanh lịch đứng cạnh mẹ khi cả hai cùng đi nhà thờ. Bà Katherine Jackson mỉm cười trước ống kính, cho thấy sức khỏe và tinh thần vẫn khá minh mẫn dù tuổi đã cao.

Mẹ của Michael Jackson sắp đón sinh nhật tuổi 96

"Quý bà đáng yêu này sẽ tròn 96 tuổi vào ngày 4.5. Một tâm hồn nhân hậu luôn lan tỏa yêu thương. Bà là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta", La Toya Jackson viết trong phần chú thích.

Bà Katherine Jackson vẫn khỏe mạnh khi xuất hiện cùng con gái La Toya Jackson trong một buổi đi nhà thờ mới đây Ảnh: Instagram latoyajackson

Những năm gần đây, bà Katherine Jackson hầu như tránh xa ánh đèn truyền thông. Tuy nhiên, La Toya Jackson nhiều lần công khai bày tỏ tình cảm dành cho mẹ. Trong dịp sinh nhật bà vào năm 2025, nữ ca sĩ từng viết rằng tình yêu thương và sự tử tế của mẹ luôn khiến các con cảm nhận sâu sắc. "Chúng con đều yêu mẹ", cô chia sẻ.

Tình cảm ấy cũng từng được chính Michael Jackson nhắc đến. Trong cuốn tự truyện Moonwalk phát hành năm 1998, nam ca sĩ viết rằng mọi đứa trẻ đều nghĩ mẹ mình là người mẹ tuyệt vời nhất và các anh chị em nhà Jackson chưa bao giờ đánh mất cảm giác đó.

Giọng ca Thriller cho biết sự dịu dàng, ấm áp và chu đáo của Katherine Jackson khiến ông khó tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu lớn lên mà thiếu tình yêu của mẹ. Theo Michael Jackson, những bài học mà bà dạy các con như lòng tốt, tình yêu thương và sự quan tâm đến người khác đều vô cùng quý giá.

"Ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson luôn nhắc đến bà Katherine Jackson như người mẹ đầy yêu thương Ảnh: Billboard

Sau khi Michael Jackson qua đời năm 2009 ở tuổi 50, 3 người con của ông gồm Prince Jackson, Paris Jackson và Bigi Jackson được giao cho bà Katherine Jackson chăm sóc.



Trong cuộc phỏng vấn với Dateline năm 2010, bà Katherine Jackson chia sẻ rằng con trai mình luôn dành tình yêu đặc biệt cho các con: "Trong tất cả những người trong cuộc đời Michael, tôi nghĩ Michael yêu các con của mình hơn bất cứ điều gì. Và chúng cũng yêu thương thằng bé".

Bà cũng thừa nhận nỗi đau sau khi mất con trai chưa bao giờ nguôi ngoai: "Không có ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về con trai mình. Điều đó thật sự rất khó khăn". Tuy vậy, nhờ có bạn bè, người thân và đức tin, bà vẫn cố gắng vượt qua mất mát.