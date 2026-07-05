40 năm chờ đường, hơn 80 hộ dân Khánh Hưng vẫn lội bùn mỗi mùa mưa

Tuyến Bờ Đông kênh Đê, đoạn từ đầu Kênh Tràm đến Kênh Mới dài 3,3 km, là tuyến giao thông chính của hơn 80 hộ dân ở ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau. Thế nhưng, sau hơn 40 năm chờ đường, khu vực này vẫn chưa được đầu tư đường bê tông.

Nhiều hộ dân tại đây đến khai hoang, lập nghiệp theo diện phát triển vùng kinh tế mới từ những năm 1980. Đến nay đã qua hơn bốn thập kỷ, thế hệ thứ ba đã trưởng thành nhưng mong muốn có một tuyến đường giao thông vẫn chưa thành hiện thực.

Tuyến Bờ Đông kênh Đê là đường đi chính của hơn 80 hộ dân ở ấp Khánh Hưng A nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư đường bê tông ẢNH: G.B

Gần 30 năm sinh sống trên tuyến Bờ Đông kênh Đê, bà Nguyễn Thị Thu Ba cho biết mỗi mùa mưa việc đi lại đều rất vất vả. Bà kể, sau lần bị tai nạn gãy chân, hôm bà xuất viện gặp mưa lớn, xe không thể vào đến nhà nên người thân phải dùng võng khiêng bà từ đầu lộ lớn vào.

Bà Nguyễn Thu Ba kể lại chuyện bị gãy chân phải dùng võng khiêng về nhà do đường không đi xe được ẢNH: G.B

"Từ trước đến giờ, nơi đây chưa có con đường tử tế để đi. Nhìn nơi khác có đường sạch sẽ, còn ở đây cứ lội bùn đất nên thấy rất buồn", bà Ba nói.

Khi địa phương vận động làm lộ đất đen, người dân đã đồng thuận đóng góp kinh phí và công sức để hoàn thành mặt bằng từ mùa khô năm 2024. Tuy nhiên, sau 2 mùa mưa, nhiều đoạn mặt lộ bị sạt lở, xuống cấp.

Người dân xã Khánh Hưng cho biết việc đi lại trên tuyến Bờ Đông kênh Đê gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa ẢNH: G.B

Bà Trương Thị Nho cho hay gia đình đã chi 5 triệu đồng thuê máy làm mặt lộ. Theo bà, trước đây tuyến đường thường xuyên ngập, người dân phải lấy đất ruộng đắp lên để tạo mặt đường tạm.

"Không có đường, học sinh đi học khó khăn, người già đau bệnh thì xe cấp cứu không vào được. Nông dân làm ra lúa nhưng thương lái không đưa xe vào thu mua nên thường bị ép giá", bà Nho nói.

Ngày 4.7, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Khánh Hưng được biết đường giao thông tuyến Bờ Đông kênh Đê đã được đưa vào danh mục đầu tư công năm 2026. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư khoảng 9 tỉ đồng trong khi nguồn vốn phân cấp cho địa phương còn hạn chế.

Người dân tuyến Bờ Đông kênh Đê kiến nghị sớm đầu tư đường giao thông để phục vụ đi lại và vận chuyển nông sản ẢNH: G.B

Vị lãnh đạo này cũng xác nhận rằng, do tuyến Bờ Đông kênh Đê hiện chưa có đường giao thông nên khoảng tháng 9 và tháng 10 âm lịch hằng năm, khi nước dâng cao, nhiều đoạn bị ngập, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Qua khảo sát, địa phương xác định việc đầu tư tuyến đường này là cấp thiết nên đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm bố trí kinh phí để triển khai.