Cà Mau có 85 cán bộ người dân tộc giữ vị trí lãnh đạo quản lý

Ngày 4.7, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026 – 2030.

Theo đó, toàn tỉnh hiện có 1.238 cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, chiếm 3,76% tổng số cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, 85 người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, chiếm 6,87% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số. Cụ thể: lãnh đạo sở, ban, ngành là 3 người; chủ tịch, phó chủ tịch UBND/HĐND cấp xã là 5 người; lãnh đạo cấp phòng và tương đương là 77 người.

Cà Mau đặt mục tiêu tăng cán bộ dân tộc thiểu số tham gia lãnh đạo quản lý đến năm 2030 ẢNH: G.B

UBND tỉnh cũng nhìn nhận tỷ lệ cán bộ người dân tộc giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thấp; một số lĩnh vực, địa bàn chưa có cán bộ lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số và chất lượng đội ngũ chưa đồng đều. Nguyên nhân xuất phát từ nguồn cán bộ tại chỗ ở một số nơi còn hạn chế, trong khi công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng tại một số cơ quan, đơn vị chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số sẽ thực hiện quy hoạch nguồn lãnh đạo, bảo đảm 100% cán bộ thuộc diện quy hoạch được đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn.

Hằng năm, tỉnh phấn đấu có ít nhất 15% cán bộ được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng. Đến năm 2030, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số đáp ứng tiêu chuẩn về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, được bồi dưỡng về chuyển đổi số, cải cách hành chính; toàn bộ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số có trình độ đại học trở lên, trong đó tối thiểu 10% có trình độ thạc sĩ.







