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    40 phút giải cứu nữ nhân viên bị khống chế tại cửa hàng ở Đà Lạt

    Trường Nguyên
    Trường Nguyên
    Nhận tin báo, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có mặt giải cứu nữ nhân viên bị một người đàn ông dùng vật nhọn khống chế trong cửa hàng kinh doanh sắt, sơn trên đường Ngô Gia Tự.

    Ngày 18.10, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã tạm giữ một người đàn ông khoảng 40 tuổi, chưa rõ lai lịch, để điều tra vụ dùng vật sắc nhọn khống chế nữ nhân viên tại cửa hàng kinh doanh sắt, sơn Phát Huy trên đường Ngô Gia Tự.

    40 phút giải cứu nữ nhân viên bị khống chế tại cửa hàng ở Đà Lạt- Ảnh 1.

    Công an có mặt tại hiện trường, vận động người đàn ông thả nữ nhân viên và giao nộp hung khí

    ẢNH: KIM NA

    Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đàn ông cầm vật sắc nhọn xông vào cửa hàng Phát Huy, khống chế nữ nhân viên đang có mặt bên trong. Một số người dân phát hiện sự việc đã tìm cách can ngăn nhưng bất thành.

    Nhận tin báo, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng đến hiện trường. Lực lượng chức năng vận động người đàn ông bỏ hung khí, thả nữ nhân viên nhưng bất thành.

    Sau khoảng 40 phút triển khai các biện pháp, lực lượng chức năng áp sát, khống chế người đàn ông và giải cứu nữ nhân viên an toàn.

    Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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