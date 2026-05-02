400 drone xếp hình sân bay Long Thành chào mừng Đồng Nai lên thành phố

Tối 2.5, tại Sân vận động Bình Phước (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai), 400 drone đã tham gia màn trình diễn ánh sáng, chào mừng Đồng Nai lên thành phố. Hoạt động diễn ra trước trận đấu giữa hai CLB bóng đá Trường Tươi Đồng Nai và Thanh Niên TP.HCM, thuộc khuôn khổ Giải hạng nhất Quốc gia (V-League 2) diễn ra tối cùng ngày.

Hơn 10.000 người dân, khán giả tại thành phố Đồng Nai, TP.HCM và một số tỉnh lân cận đã đến xem màn trình diễn cũng như cổ vũ cho trận đấu.

Theo đó, đúng 18 giờ 45 phút, sau các tiết mục văn nghệ chào mừng, 400 drone đã cùng bay lên không trung, cùng trình diễn "bữa tiệc ánh sáng" mãn nhãn với sự trầm trồ của cả sân vận động chật kín người. Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên.

Ngay trước khi sự kiện diễn ra, hàng ngàn người dân đã được Ban tổ chức tặng áo có dòng chữ thành phố Đồng Nai ẢNH: H.G

Mở đầu màn trình diễn, là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng - biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, kết tinh ý chí độc lập, khát vọng tự do và tinh thần đại đoàn kết của hơn 100 triệu con người Việt Nam ẢNH: H.G

Hình ảnh 400 drone xếp hình sân bay quốc tế Long Thành, một công trình mang tầm vóc quốc gia. Khi hoàn thành, sân bay Long Thành sẽ trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu châu Á, nơi hội tụ của những dòng chảy thương mại, du lịch và giao thương quốc tế ẢNH: H.G

Toàn cảnh sân vận động Bình Phước tối 2.5 ẢNH: H.G

Sân vận động Bình Phước với sức chứa hơn 10.000 người đã không còn 1 chỗ trống ẢNH: H.G

Dọc theo những dòng sông hiền hòa, trục cảnh quan tự nhiên quý giá, những khu đô thị mới của thành phố Đồng Nai đang dần hình thành, mang trong mình tư duy phát triển hiện đại và bền vững ẢNH: H.G

Hình ảnh biểu tượng của nhà máy, các khu công nghiệp, khẳng định Đồng Nai là một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước, thu hút hàng ngàn dự án FDI đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Có kim ngạch xuất khẩu hàng chục tỉ USD mỗi năm ẢNH: H..G

Những tuyến cao tốc hiện đại không chỉ là những công trình giao thông đơn thuần, mà là các mạch kết nối chiến lược, mở ra không gian phát triển liên vùng ngày càng sâu rộng và năng động. Song hành cùng hạ tầng là những tòa nhà cao tầng vươn lên mạnh mẽ, biểu tượng rõ nét của một đô thị đang tăng tốc, đổi mới và hội nhập ẢNH: H.G

Bóng đá và bóng chuyền là 2 môn thể thao chủ lực đang được Đồng Nai đầu tư, phát triển. CLB bóng đá Trường Tươi Đồng Nai là đại diện duy nhất của thành phố trên đấu trường bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ẢNH: H.G

Chú nai - hình ảnh gắn liền với tên gọi Đồng Nai từ thuở hình thành và phát triển, không chỉ là một biểu tượng thiên nhiên quen thuộc, mà còn là dấu ấn văn hóa đặc trưng, in sâu trong tâm thức bao thế hệ con người nơi đây ẢNH: H.G

Hình ảnh trái tim "Tôi yêu thành phố Đồng Nai", biểu tượng của sự gắn kết, của tình yêu và niềm tự hào đang lan tỏa trong từng con người Đồng Nai H.G

Hình ảnh cánh chim hạc bay lên giữa bầu trời rộng mở, mang trong mình những giá trị biểu trưng cho hòa bình, trí tuệ và khát vọng hướng tới tương lai. Khi đôi cánh ấy sải rộng, cũng là lúc Đồng Nai sẵn sàng hòa nhịp cùng dòng chảy hội nhập toàn cầu, tự tin bước vào kỷ nguyên mới ẢNH: H.G