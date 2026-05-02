400 drone xếp hình sân bay Long Thành chào mừng Đồng Nai lên thành phố

400 drone xếp hình sân bay Long Thành, thành phố bên sông, biểu tượng chú nai, chim hạc… chào mừng Đồng Nai lên thành phố.
Tối 2.5, tại Sân vận động Bình Phước (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai), 400 drone đã tham gia màn trình diễn ánh sáng, chào mừng Đồng Nai lên thành phố. Hoạt động diễn ra trước trận đấu giữa hai CLB bóng đá Trường Tươi Đồng Nai và Thanh Niên TP.HCM, thuộc khuôn khổ Giải hạng nhất Quốc gia (V-League 2) diễn ra tối cùng ngày.
Hơn 10.000 người dân, khán giả tại thành phố Đồng Nai, TP.HCM và một số tỉnh lân cận đã đến xem màn trình diễn cũng như cổ vũ cho trận đấu.
Theo đó, đúng 18 giờ 45 phút, sau các tiết mục văn nghệ chào mừng, 400 drone đã cùng bay lên không trung, cùng trình diễn "bữa tiệc ánh sáng" mãn nhãn với sự trầm trồ của cả sân vận động chật kín người. Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên.
Ngay trước khi sự kiện diễn ra, hàng ngàn người dân đã được Ban tổ chức tặng áo có dòng chữ thành phố Đồng Nai
ẢNH: H.G
Bóng đá và bóng chuyền là 2 môn thể thao chủ lực đang được Đồng Nai đầu tư, phát triển. CLB bóng đá Trường Tươi Đồng Nai là đại diện duy nhất của thành phố trên đấu trường bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam
