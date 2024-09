400 triệu đồng cho VĐV phá kỷ lục quốc gia tại giải marathon Run To Live 2025

Theo đó, giải marathon Run To Live năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9.3.2025 tại Metropole Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức) dự kiến thu hút 10.000 VĐV tham gia tranh tài ở 3 nội dung 5 km, 10 km và 21 km.

Hoàng Nguyên Thanh săn kỷ lục quốc gia ở giải marathon Run To Live 2025 ẢNH: BTC

Ở mùa giải thứ hai, ban tổ chức quyết định tăng gấp đôi mức treo thưởng cho VĐV phá kỷ lục quốc gia ở cự ly bán marathon (21 km) với 400 triệu đồng (nam 200 triệu đồng, nữ 200 triệu đồng). Đây là động lực rất lớn cho các VĐV có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn để chinh phục phần thưởng rất hấp dẫn.

Ở mùa giải năm ngoái, ban tổ chức treo thưởng 200 triệu đồng (mỗi giải 100 triệu đồng) cho VĐV phá kỷ lục nam, nữ cự ly 21 km nhưng không VĐV nào chinh phục thành công. Hoàng Nguyên Thanh về nhất hạng mục dành cho nam với thành tích 1 giờ 09 phút 29 giây trong khi kỷ lục quốc gia là 1 giờ 06 phút 40 giây. Hoàng Thị Ngọc Hoa về nhất hạng mục của nữ với thành tích 1 giờ 17 phút 40 giây còn kỷ lục quốc gia là 1 giờ 15 phút 10 giây.

Giải marathon Run To Live hứa hẹn thu hút 10.000 VĐV tham dự ở mùa 2 - 2025 ẢNH: BTC

Giải marathon Run To Live - Chạy vì cuộc sống do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TP.HCM, Ban Quản lý phát triển đô thị Thủ Thiêm tổ chức với cung đường đua qua cầu Ba Son, công viên bờ sông Sài Gòn, công viên Sala, công viên Thạnh Mỹ Lợi... mang đến những trải nghiệm thú vị cho các VĐV. Cổng đăng ký tham dự giải marathon Run To Live 2025 sẽ được mở vào ngày 30.9 tới.