Vào ngày 13.12, concert “See The Light” của Mỹ Tâm đã chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội. Đêm nhạc dự kiến bắt đầu từ 20 giờ và kéo dài đến 0 giờ ngày 14.12. Theo ban tổ chức, khoảng 40.000 người tham dự concert, đây là là con số lớn nhất trong sự nghiệp Mỹ Tâm. Ngay từ đầu giờ trưa nhiều người đã có mặt, xếp hàng check-in để chọn vị trí đẹp. Đây là một thói quen vốn gắn với giới trẻ, nay xuất hiện nhiều ở khán giả trung niên, 7X đến 8X, 9X. Họ đến không chỉ để xem một buổi diễn, mà còn để ôn lại ký ức, để chia sẻ trải nghiệm với bạn bè, với thế hệ con cái.

40.000 khán giả đội mưa và một tình yêu bền bỉ dành cho Mỹ Tâm

Trong đêm diễn, Mỹ Tâm mang đến hơn 30 ca khúc đã làm nên dấu ấn sự nghiệp của mình, gắn với ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nữ ca sĩ vừa xuất hiện trên sân khấu, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống, phủ kín sân vận động Mỹ Đình. Trước hàng chục nghìn khán giả đội mưa theo dõi, Mỹ Tâm gửi lời xin lỗi vì thời tiết không thuận lợi, đồng thời bày tỏ sự lo lắng và liên tục trấn an khi biểu diễn.

Concert "See The Light" thu hút khoảng 40.000 người tham dự, đây là là con số lớn nhất trong sự nghiệp Mỹ Tâm

Giữa mưa nặng hạt, concert "See The Light" vẫn tiếp tục diễn ra trong cảm xúc. Những chiếc lightstick sáng lên trong màn mưa, hàng chục nghìn người cùng đứng hát theo từng ca khúc quen thuộc. Hình ảnh này đã trở thành minh chứng rõ ràng cho vị trí đặc biệt của nữ ca sĩ trong lòng công chúng: Khi trời đổ mưa, Mỹ Tâm vẫn có hàng chục nghìn người sẵn sàng sát cánh đến những phút cuối cùng.