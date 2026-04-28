40.000 khán giả hòa nhịp yêu nước cùng ‘Âm vang Tổ quốc’

Chương trình nghệ thuật Âm vang Tổ quốc mở màn chuỗi hoạt động nghệ thuật chính luận "Tự hào là người Việt Nam" năm 2026, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP.Hà Nội và Công ty Netmedia phối hợp thực hiện, trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước.

Dù giữa chừng gặp mưa nhưng tại sân vận động Mỹ Đình - nơi diễn ra chương trình, hàng ngàn khán giả vẫn "bám trụ" và các nghệ sĩ vẫn biểu diễn say sưa, nhiệt huyết, tạo nên bầu không khí sôi động đáng tự hào của một concert chính luận.

Quy mô sân khấu, sự xuất hiện của các lực lượng vũ trang, visual mãn nhãn cùng cách dàn dựng hiện đại trở thành điểm hấp dẫn của đêm diễn.



Màn pháo hoa mãn nhãn, nức lòng 40.000 khán giả ẢNH: TUẤN HUY

Mỹ Đình bừng sáng bởi loạt pháo hoa tầm cao ẢNH: TUẤN HUY

"Âm vang Tổ quốc": Đại thực cảnh thăng hoa cùng công nghệ thị giác

Tiết mục mở màn cùng tên với chủ đề chương trình - Âm vang Tổ quốc (sáng tác: nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn) đã tạo nên sự choáng ngợp ngay từ những phút đầu tiên . Trên nền nhạc được phối theo phong cách giao hưởng hiện đại, hơn 500 diễn viên đã tạo nên một đại thực cảnh, tái hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc qua các tạo hình biểu tượng như bản đồ Việt Nam và hoa sen . Hệ thống laser và trình diễn ánh sáng đa lớp được khai thác tối đa, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ trên toàn bộ không gian sân vận động .

“Âm vang Tổ quốc” tái hiện không khí hân hoan của ngày đại lễ bằng không gian nghệ thuật đa lớp, nơi âm nhạc và visual hiện đại khơi dậy hào khí dân tộc ẢNH: TUẤN HUY

Sự tiếp nối giữa truyền thống và đương đại được thể hiện rõ qua chương Trường ca trên Trống Đồng. Các tiết mục như Khởi nguyên hay Nhịp sống Lạc Việt đã khéo léo kết hợp ngôn ngữ múa đương đại và âm nhạc dân gian trên nền đồ họa hoa văn trống đồng, tạo nên không gian nghệ thuật vừa mang tính sử thi vừa hiện đại.

Điểm nhấn đáng chú ý khác là phần trình diễn của ca sĩ Đức Phúc trong tiết mục Phù Đổng Thiên Vương với dàn dựng đậm chất sử thi, tái hiện hình tượng người anh hùng làng Gióng bằng ngôn ngữ âm nhạc mạnh mẽ. Ngay sau đó là màn song ca của Nguyễn Trần Trung Quân và Nhật Huyền với bài hát Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Các tiết mục này đều được dàn dựng với sự hỗ trợ của công nghệ hình ảnh hiện đại, chuyển đổi linh hoạt từ những biểu tượng huyền thoại sang diện mạo Việt Nam phát triển, giúp lan tỏa cảm hứng tự hào đến khán giả.

Chương trình thu hút bởi những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu với visual mãn nhãn và hiệu ứng sân khấu ấn tượng ẢNH: TUẤN HUY

Hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên, thuộc các thế hệ với nhiều gương mặt nổi bật đã có mặt trình diễn, góp phần truyền tải ý nghĩa chương trình và hòa nhịp cùng khán giả ẢNH: BTC

Sức hút từ những bản phối mới và sự hùng tráng của các lực lượng vũ trang

Ở chương Âm vang lịch sử, không khí tại Mỹ Đình tiếp tục được hâm nóng bởi các liên khúc cách mạng được làm mới về âm nhạc. Liên khúc Lên đàng - Lá xanh với sự góp mặt của Hòa Minzy, Phạm Anh Khoa và NSND Hà Thủy đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ đám đông khán giả trẻ nhờ tinh thần rock bùng nổ. Bên cạnh đó, các tiết mục như liên khúc Tình em - Cô gái mở đường - Đường Trường Sơn xe anh qua do NSƯT Vũ Thắng Lợi, Bùi Lê Mận, Lâm Bảo Ngọc biểu diễn cũng giữ được sức hút nhờ bản phối mới mới giàu tiết tấu, thổi sức sống hiện đại vào những giai điệu đi cùng năm tháng.

Đặc biệt, sự bùng nổ thực sự của đêm diễn nằm ở phần xuất hiện của các lực lượng vũ trang nhân dân trong chương Khát vọng Việt Nam. Ngay khi tiếng nhạc hành khúc dồn dập vang lên, sự xuất hiện của hơn 1.000 quân nhân và chiến sĩ công an trong những khối đội hình nghiêm cẩn đã tạo nên một luồng năng lượng mạnh mẽ bao phủ toàn bộ sân vận động.

Màn trình diễn tuyệt đẹp của các lực lượng vũ trang ẢNH: TUẤN HUY

Điểm nhấn làm nức lòng hàng vạn khán giả chính là sự hiện diện của khối kỵ binh uy nghi và đội quân khuyển nghiệp vụ. Tiếng vó ngựa dồn dập trên mặt sân Mỹ Đình hòa cùng những bước chân kỷ luật của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và quân đội đã tạo nên một đại cảnh thực cảnh đầy quyền lực. Khoảnh khắc này đã khiến toàn bộ khán đài đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang cả một góc trời...

Sự xuất hiện của khối kỵ binh và dàn cảnh khuyển lập tức khuấy động không khí sân Mỹ Đình ẢNH: TUẤN HUY

Dù gặp mưa giữa chừng diễn ra, nhưng Âm vang Tổ quốc vẫn tạo nên sức hút mãnh liệt của dòng nhạc chính luận khi được tiếp cận bằng tư duy sáng tạo hiện đại. Đêm diễn không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn là không gian để hàng vạn trái tim cùng chung nhịp đập tự hào về quê hương, đất nước.

Đêm Mỹ Đình rực sáng trong ánh đèn sân khấu, hệ thống LED và công nghệ trình chiếu hiện đại.hòa cùng sự háo hức hiện rõ trên gương mặt khán giả ẢNH: TUẤN HUY



