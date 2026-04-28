'Âm vang Tổ quốc': Mỹ Đình đông khán giả từ sớm, nhiều người săn vé thành công

Chiều 28.4, khu vực sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội đã bắt đầu đông khán giả. Nhiều người cho biết đã gặp may và canh đúng thời điểm mở tặng vé nên vào sớm hơn để tăng thời gian trải nghiệm "concert" và tận hưởng niềm vui "trúng" vé.



Các fan của FC Hòa Minzy chuẩn bị đầy đủ sticker, cờ... để sẵn sàng hòa nhịp với thần tượng ẢNH: QUẢNG HÀ

Lập nhóm đi chung, cùng nhau tập hát về Tổ quốc

Lê Vỹ (25 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Em săn 1 vé thôi vì em đi một mình. Hai đợt đầu em vào sát giờ nên trượt, đến đợt 3 thì em vào trước khoảng 5 - 10 phút, ở yên trong trang. Đúng giờ mở thì em ấn vào, thế là trúng luôn".

Sau khi có vé, Vỹ đăng video nhận vé và được những bạn cũng săn vé thành công tìm, mời vào một nhóm để cùng trao đổi xem mặc trang phục gì, mang gì theo và hẹn giờ nhau cùng đi xem. "Lúc đầu không ai quen ai, nhưng chắc là chung đam mê, nên mọi người nói chuyện hợp, em ở lại nhóm luôn. Kiểu như có vé rồi thì mọi người tự tìm đến nhau rất nhanh, cứ chung niềm vui là thành thân hết", Vỹ cười chia sẻ.

Fan của Anh Tú đã có mặt ở sân Mỹ Đình từ đầu giờ chiều để cổ vũ cho thần tượng của mình ẢNH: QUẢNG HÀ

Các khán giả đã đến sớm và check-in sân Mỹ Đình ẢNH: QUẢNG HÀ

"Trong nhóm Zalo mọi người nói chuyện suốt, nhắn nhau giờ đi, chỗ gửi xe... Giờ nhóm tụi em hàng trăm người, vẫn đang có thêm, toàn người trẻ lại có cùng mục tiêu nên dễ thân lắm", Vỹ nói thêm.



Không khí trong các nhóm chat cũng ngày càng sôi động, danh sách ca khúc của các "idol" biểu diễn được chia sẻ để các bạn trẻ cùng nhau tập trước concert. Bảo Linh (18 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) kể: "Mọi người rủ nhau học thuộc một số câu điệp khúc và hẹn nhau hôm ấy khi vào tiết mục sẽ hát 'phụ họa' cho idol thật sung". "Với khán giả trẻ chúng em, được cùng nhau tập hát giúp cảm nhận thêm hào khí, lại thấy được thật sự hòa mình vào bầu không khí chung của concert", Bảo Linh cùng nhóm bạn nhấn mạnh.

Công tác đón tiếp và an ninh tổ chức từ sớm ẢNH: QUẢNG HÀ

Lần đầu săn vé thành công, chuẩn bị từ sớm

Mai Hương (35 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết đã săn được 2 vé. Đây cũng là lần đầu chị tham gia một chương trình dạng "concert quốc gia", nên chủ động chuẩn bị từ sớm, đi sớm.

"Em rất vui ạ, vì đây là lần đầu tiên em được đi concert. Em chọn áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ tay, sticker cờ Tổ quốc, quạt và nước uống, đi từ chiều theo giờ ban tổ chức thông báo, không dám chậm giờ… Lần đầu săn vé em đã thành công luôn - chắc là do may mắn", Hương vui vẻ kể.

"Mong ước được một lần hòa vào lời ca tiếng hát của những ca khúc viết về đất nước, về hòa bình và sự biết ơn giữa bầu không khí hào hùng từ hơn 40 ngàn người Việt Nam yêu nước xung quanh của em đã thành hiện thực", Hương hào hứng nói.

Bên cạnh niềm tự hào, háo hức chờ đợi được dự "concert quốc gia" - theo cách Hương nói, cô còn có một kỳ vọng khác không kém "mãmh liệt", đó là đươc gặp các nghệ sĩ thần tượng: "Em rất thích ca sĩ Hòa Minzy, Anh Tú, tham gia sự kiện lần này chắc là lần đầu tiên em được gần thần tượng của mình nhất. Nghĩ đến cũng… mất ngủ", Hương thổ lộ.

Niềm vui của những khán giả sở hữu thành công tấm vé "Âm vang Tổ quốc" tại sân Mỹ Đình ẢNH: QUẢNG HÀ

Không chỉ người trẻ nô nức đi concert, nhiều gia đình cũng có mặt từ sớm. Chị Lương Thy (45 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết nhà chị 4 người, phải chia nhau canh vé để đủ số lượng.

Theo chị Thy, việc săn vé thành công hay việc "canh vé" không có "công thức" chắc chắn, nhưng có một số điểm chung: vào sớm vài phút - tránh truy cập sát giờ để giảm nguy cơ nghẽn; nên thử lại qua nhiều đợt mở bán; nếu chưa thành công ở lần đầu thì đừng "out" mà giữ cứ ở đó - đứng yên trên hệ thống sẽ đỡ phải "xếp hàng" nhiều lần mà dễ trúng hơn...

Sau khi có vé, gia đình chị sắp xếp thời gian đi cùng nhau và có mặt tại sân từ chiều. Việc "săn" được vé không dễ dàng, nên "đi sớm là cách để tận hưởng trọn vẹn thành quả và không khí trước giờ diễn", chị Thy bổ sung.

Hàng ngàn chiến sĩ cùng quân trang, thiết bị tham gia tập luyện với các nghệ sĩ chiều 28.4 ẢNH: QUẢNG HÀ

Khán giả đổ về sân trước giờ diễn

Theo ghi nhận, càng về cuối giờ chiều, lượng khán giả đổ về sân vận động Mỹ Đình tăng nhanh. Tại các cổng vào, dòng người di chuyển liên tục, từng nhóm đứng chờ nhau trước khi vào sân.

Bên trong, hệ thống âm thanh và ánh sáng đã sẵn sàng. Những khán giả đến sân sớm tranh thủ chụp ảnh, quay video, số khác tìm chỗ ngồi sau khi qua cổng kiểm soát.

Trang phục chủ đạo của concert là áo cờ đỏ sao vàng, áo đỏ, vàng…, xen giữa là những lá cờ nhỏ và sticker được mang theo từ bên ngoài. Ở khu vực kiểm soát vé, dòng người vẫn kéo dài khi thời điểm chương trình đến gần.

Đoàn Ngọc Gia Bảo cùng mẹ từ Đà Nẵng ra Hà Nội để tham gia biểu diễn trong "Âm vang Tổ quốc", đây là lần đầu tiên Bảo có vinh dự được biểu diễn ở concert quốc gia ẢNH: QUẢNG HÀ

Khán giả đến sớm xin chụp ảnh cùng cùng các chiến sĩ - thần tượng của nhân dân ẢNH: QUẢNG HÀ