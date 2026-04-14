Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Concert nghìn người của ca sĩ trẻ: sức hút 'trải nghiệm thực'

Lạc Xuân
14/04/2026 08:00 GMT+7

Từ những con số triệu view trên nền tảng số, các ca sĩ trẻ bước vào một cuộc thử nghiệm táo bạo: liệu sức hút online có đủ để chuyển hóa thành "biển người" ngoài đời thực qua concert cá nhân?

Đầu năm 2026, fan concert đầu tiên trong sự nghiệp của Hòa Minzy là Bắc Bling diễn ra tại TP.HCM quy tụ gần 8.000 khán giả. Tiếp nối xu hướng này, Phùng Khánh Linh tạo tiếng vang với 2 đêm concert Giữa một vạn tour, bán sạch 4.000 vé chỉ sau thời gian ngắn. Không lâu sau, Hoàng Dũng tổ chức live concert Xoay tròn cũng tại TP.HCM với quy mô gần 10.000 khán giả, được xem là đêm diễn lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của anh.

Concert nghìn người của ca sĩ trẻ: sức hút 'trải nghiệm thực'- Ảnh 1.

Concert Luminarhy mang đậm dấu ấn cá nhân của Rhyder

ẢNH: NVCC

Ca sĩ Rhyder đánh dấu chặng đường hơn một thập niên hoạt động bằng concert Luminarhy với 8.000 khán giả, hay buitruonglinh gây bất ngờ khi bán sạch vé concert Từng ngày chỉ trong vỏn vẹn 12 phút. Làn sóng concert cá nhân nở rộ thời gian qua đang đưa ra câu trả lời, nhưng cũng đồng thời đặt ra không ít câu hỏi cho thị trường nhạc Việt.

KHI "NGHE TRỰC TUYẾN" NHƯỜNG CHỖ CHO "TRẢI NGHIỆM THỰC"

Trong kỷ nguyên của streaming (nhạc phát trực tuyến), khi âm nhạc dễ dàng tiếp cận chỉ qua một cú chạm, việc một nghệ sĩ trẻ dám đứng ra tổ chức concert riêng với quy mô từ hàng nghìn khán giả là một bước đi nhiều rủi ro. Tuy nhiên, chính lựa chọn này lại cho thấy sự chuyển dịch đáng kể: từ việc chinh phục lượt nghe trực tuyến sang xây dựng trải nghiệm thực tế cho khán giả. Không chỉ dừng ở việc làm liveshow/concert, các nghệ sĩ trẻ ngày càng đầu tư bài bản hơn vào âm thanh, ánh sáng, ban nhạc live và dàn dựng sân khấu. Điều này phản ánh một tư duy làm nghề chuyên nghiệp hơn, coi concert là một sản phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh thay vì chỉ là đêm biểu diễn.

Chia sẻ về concert đầu tay Luminarhy, ca sĩ Rhyder cho biết đây như một bước "tất tay" của anh ở tuổi 25. Nam ca sĩ bộc bạch: "Khi quyết định thực hiện Luminarhy, tôi không dám chắc 8.000 chỗ ngồi sẽ được lấp đầy. Nhưng niềm tin của tôi không đặt vào lượt view hay những con số tương tác ảo trên mạng xã hội, mà nằm ở chính âm nhạc của bản thân và sự đồng hành bền bỉ của cộng đồng người hâm mộ suốt hơn một thập niên qua. Tôi tin khán giả sẵn sàng chi tiền mua vé vì họ tìm kiếm một trải nghiệm thực. Cảm giác đứng giữa hàng nghìn người, cùng khóc cùng cười, cảm nhận từng âm thanh, ánh sáng là thứ mà việc nghe nhạc trực tuyến không bao giờ thay thế được. Đó là lý do tôi chọn đầu tư 100% live band và chú trọng vào phần dàn dựng sân khấu, câu chuyện thị giác để tạo nên một không gian trải nghiệm độc bản".

PHÉP THỬ CONCERT

Theo nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, giám đốc âm nhạc cho hàng loạt concert của các ca sĩ Hà Anh Tuấn, Tùng Dương, Phan Mạnh Quỳnh, Hương Tràm..., làn sóng nghệ sĩ trẻ làm concert là tín hiệu tích cực của thị trường âm nhạc. Sau thời gian các show quốc tế liên tục diễn ra tại VN, khán giả đã hình thành thói quen mua vé, xếp hàng và coi concert như một trải nghiệm văn hóa. "Concert không còn đơn thuần là buổi nghe nhạc. Nhiều khán giả đến vì trải nghiệm, vì không khí, thậm chí vì "phong trào". Đó là một cách giải trí và giải tỏa áp lực", anh nhận định.

Concert nghìn người của ca sĩ trẻ: sức hút 'trải nghiệm thực'- Ảnh 2.

Concert Giữa một vạn tour của ca sĩ Phùng Khánh Linh tạo hiệu ứng mạnh mẽ

ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, để tổ chức một concert riêng, nghệ sĩ phải vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe. Không chỉ cần có lượng khán giả đủ lớn, sẵn sàng mua vé, họ còn phải sở hữu cá tính âm nhạc rõ ràng và một cộng đồng người hâm mộ ổn định. Những cái tên như Phùng Khánh Linh, Hoàng Dũng, Rhyder hay buitruonglinh… đều cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và định hình phong cách riêng. Dù vẫn đang trên đường xây dựng "thương hiệu âm nhạc mang dấu ấn cá nhân", chính năng lượng trẻ trung và tinh thần "chơi hết mình" của họ lại trở thành yếu tố thu hút khán giả.

Từ góc độ nghề nghiệp, concert được xem là một "bài kiểm tra" toàn diện. Và như nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng nói: "Làm concert đòi hỏi nghệ sĩ phải có bản lĩnh sân khấu, khả năng kiểm soát chương trình, hiểu rõ thông điệp mình muốn truyền tải. Đây là những thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để họ khẳng định bản thân".

CƠ HỘI HAY CUỘC ĐUA PHONG TRÀO ?

Trước sự nở rộ của concert cá nhân, một số nhà tổ chức cũng đặt ra lo ngại về tính phong trào. Bởi trong bối cảnh thị trường cạnh tranh, việc nghệ sĩ muốn nhanh chóng khẳng định tên tuổi bằng một đêm diễn quy mô lớn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, không phải concert nào cũng thành công và mang lại hiệu quả bền vững. Áp lực chi phí, khả năng duy trì chất lượng và sức hút cho những dự án tiếp theo vẫn là những bài toán đầy thách thức. Dẫu vậy, ở góc nhìn tích cực, nhà sản xuất Nguyễn Hữu Vượng cho rằng làn sóng này đang mang lại nguồn năng lượng mới cho thị trường. Nó cũng cho thấy một thế hệ nghệ sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn chủ động xây dựng con đường riêng, đồng thời phản ánh sự trưởng thành của khán giả - những người sẵn sàng chi tiền cho trải nghiệm âm nhạc chất lượng.

Sau đêm diễn Luminarhy, ca sĩ Rhyder cho biết anh "vỡ òa" khi mọi thứ vượt xa sự tưởng tượng của mình. "Đứng giữa "biển người" cùng hòa giọng trong những bài hát của chính mình, tôi nhận ra tài sản lớn nhất của nghệ sĩ là niềm tin của công chúng. Đêm nhạc không chỉ là một sự kiện, mà còn là động lực tiếp thêm cho tôi bản lĩnh để vững tin vào con đường mình đã chọn", anh chia sẻ.

Trong live concert Giữa một vạn tour, Phùng Khánh Linh không giấu được xúc động khi nhớ lại chặng đường đã qua, từ những ngày chật vật, phải ăn bánh tráng qua ngày để tiết kiệm, bán hàng online để có kinh phí làm nhạc... đến hiện tại tự tin đứng trước hàng ngàn khán giả.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận