Văn hóa

Buitruonglinh tổ chức live concert riêng sau Anh trai 'say hi'

Thạch Anh
27/03/2026 05:56 GMT+7

Sau thành tích á quân Anh trai "say hi", Buitruonglinh chính thức công bố live concert cá nhân mang tên Từng ngày, dự kiến diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) ngày 11.4. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình 10 năm theo đuổi âm nhạc của nam ca sĩ.

Lấy ý tưởng từ sự luân chuyển của 4 mùa, live concert là hành trình lý giải những mốc thời gian trên chặng đường âm nhạc của Buitruonglinh. Anh mong muốn chia sẻ với khán giả về thế giới nội tâm thay đổi qua từng thời khắc cũng như cách anh lấy cảm hứng để tạo ra những ca khúc trong sự nghiệp của mình.

Buitruonglinh tổ chức live concert riêng sau Anh trai 'say hi'- Ảnh 1.

Buitruonglinh chăm chỉ với các dự án âm nhạc sau thành tích á quân tại Anh trai “say hi”

Ảnh: NVCC

Nam ca sĩ cho biết các khán giả của anh chủ yếu là học sinh, sinh viên nên khi thực hiện dự án này, anh và ê kíp đã cân nhắc giá vé ở mức vừa phải để mọi người có thể đến và đồng hành cùng mình. Theo đó, hạng vé thấp nhất trong live concert là 499.000 đồng, còn hạng vé cao nhất là 1.999.000 đồng.

Live concert của Buitruonglinh đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả khi toàn bộ số vé của chương trình đã được bán hết chỉ sau 12 phút. Chia sẻ về điều này, nam ca sĩ bày tỏ: "Không biết nói gì hơn, cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người".

Buitruonglinh sinh năm 1999, là một ca - nhạc sĩ trẻ. Anh nổi tiếng với loạt ca khúc như Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Yêu một người có ước mơ. Đường tôi chở em về, Từng ngày yêu em, Giờ thì… và danh hiệu á quân chung cuộc khi thử sức ở Anh trai "say hi" 2025. 

Live concert 'Âm nhạc & Điện ảnh' tại TP.HCM

Tiếp nối thành công của buổi diễn tại Hà Nội, đêm nhạc 'Âm nhạc & Điện ảnh' sẽ tiếp tục diễn ra tại TP.HCM vào ngày 28.6 ở Gem Center (8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1).

