42 người nhập viện nghi do ngộ độc khí

Bệnh viện đa khoa Thường Tín cho biết, đây là các bệnh nhân được tiếp nhận sáng 19.10, là các công nhân làm việc tại thôn Đình Tổ và người dân sinh sống ở khu vực lân cận.



Ảnh lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp xử lý khu vực xảy ra vụ việc ẢNH: ĐOÀN ĐOÀN

Trong số này, 6 người được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, 36 trường hợp khác đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thường Tín. Tình trạng các bệnh nhân hiện tương đối ổn định.



Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân có thể do sự cố rò rỉ bình khí tại một hộ gia đình. Hiện các cơ quan chức năng đang nghi ngờ liên quan đến khí clo, nhưng cần chờ có kết luận chính thức về loại khí gây ngộ độc.

Trước tình huống cùng lúc nhiều ca nghi ngộ độc khí nhập viện, bệnh viện đã nhanh chóng huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tăng cường cho Khoa Cấp cứu, tập trung nhân lực, trang thiết bị và phương tiện phục vụ cấp cứu.

Các bệnh nhân được khẩn trương thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, phân loại mức độ nguy hiểm và xử trí phù hợp. Những trường hợp có nguy cơ diễn biến nặng được ưu tiên theo dõi, can thiệp kịp thời, bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh.

Ban giám đốc Bệnh viện trực tiếp chỉ đạo công tác cấp cứu, động viên các nạn nhân và gia đình.

Trong y tế, clo thường được biết là chất để làm sạch nước; khí clo khử khuẩn môi trường. Tuy nhiên cần đảm bảo nồng độ phù hợp, tránh gây kích ứng hô hấp, da (cay, chảy nước mắt, cảm giác nóng rát da...).

