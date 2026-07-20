8 ca ngộ độc khí H2S cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

8 bệnh nhân nam bị ngộ độc khí sunphua hydro (H₂S) trong vụ ngộ độc khí xảy ra tại một trang trại chăn nuôi heo ở xã Thạch Quảng, Thanh Hóa đã được chuyển đến Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình từ tối muộn 18.7 đến trưa 19.7.

Nạn nhân trong vụ ngộ độc khí H₂S được cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ẢNH: ĐỖ HẰNG

Theo Bệnh viện Bạch Mai, vụ ngộ độc này đã khiến 5 người khác tử vong.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ, trung tâm tiếp nhận 8 bệnh nhân tuổi từ 32 - 46, cùng là nhân viên một công ty chăn nuôi heo tại Thanh Hóa.

Nơi xảy ra ngộ độc tại trang trại chăn nuôi, là bể chứa nước phân, có cấu trúc khép kín (bể có kích thước: sâu, rộng, dài là: 2 x 2 x 3 m), miệng bể khoảng hơn 1 m.

Vụ ngộ độc xảy ra khi ban đầu có người bị rơi xuống bể, bất tỉnh. Một số người tự xuống cứu tiếp theo cũng liên tiếp bất tỉnh.

8 bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình bao gồm: 2 người xuống bể sau cùng được buộc dây vào người và tay khi xuống cứu. Nhưng khi xuống tới nơi thì thấy khó chịu, nhanh chóng bất tỉnh và được kịp thời kéo ngay lên, sau vài phút thì tỉnh, 6 bệnh nhân còn lại là những người ở trên miệng bể tham gia kéo các nạn nhân lên.

Các bệnh nhân đến viện trong tình trạng tỉnh, đau đầu, một số ca có kích ứng, xung huyết kết mạc, nhiễm toan chuyển hóa lactic, tiêu cơ vân. Tình trạng các bệnh nhân đang được cấp cứu, đánh giá và theo dõi sát.

Trực tại cơ sở Ninh Bình, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, lập tức yêu cầu kích hoạt hệ thống "báo động đỏ toàn viện", tổ chức phối hợp các chuyên khoa: chống độc, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, chấn thương, chẩn đoán hình ảnh.

Các cuộc hội chẩn khẩn cấp được thiết lập ngay bên giường bệnh, các bác sĩ đánh giá toàn diện tổn thương, tình trạng nhiễm độc khí H₂S, đồng thời tầm soát kỹ các nguy cơ các bệnh lý nhiễm trùng và các chấn thương ẩn giấu do nạn nhân bị ngã từ trên cao xuống bể.

Đến đêm 19.7 và sáng 20.7, tình trạng các bệnh nhân có dấu hiệu cải thiện nhiều so với khi mới vào viện, nhưng cần tiếp tục điều trị, theo dõi sát sao.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, H₂S là một loại khí cực độc, có độc tính ức chế hô hấp tế bào nhanh và mạnh tương tự như xianua, bóp nghẹt trực tiếp tất cả các cơ quan, đặc biệt hệ thần kinh trung ương và tim mạch.