Chữa bệnh theo mạng xã hội, người đàn ông hôn mê do ngộ độc khí CO

Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị nam bệnh nhân 63 tuổi được gia đình chuyển đến trong tình trạng hôn mê và các vết bỏng vùng mặt do ngộ độc khí CO nặng khi chữa viêm xoang theo hướng dẫn trên mạng xã hội.

Con trai người bệnh cho biết, bệnh nhân có thói quen hít khói lá thảo mộc đốt nóng để chữa bệnh xoang. Trước nhập viện, khoảng 14 giờ ngày 22.1, bệnh nhân đốt hỗn hợp gồm sọ dừa, đinh lăng, sừng trâu trong ống bơ và trùm chăn bông lên để xông khói và hít.

Đến 18 giờ cùng ngày, người nhà phát hiện, bệnh nhân hôn mê, thở khò khè, bỏng vùng mặt. "Bài thuốc" ông sử dụng là làm theo hướng dẫn đăng tải trên mạng xã hội.

Làm theo "bài thuốc" trị bệnh xoang trên mạng xã hội, nam bệnh nhân ngộ độc khí CO do xông khói thảo dược

ẢNH: NGUYÊN HÀ

Tại Trung tâm Chống độc, qua kết khám và quả chụp chiếu, xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc khí CO, có tổn thương tim, tiêu cơ vân và khả năng cao não sẽ bị tổn thương.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, khắc phục hậu quả của ngộ độc và bỏng, hiện đã được rút ống nội khí quản, tỉnh táo.

Không gây khó chịu nhưng khí CO nhanh chóng lấy hết ô xy

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết khí CO (carbon monoxide) được hình thành do sự đốt cháy không hoàn toàn các nhiên liệu. Do CO là chất khí không mùi, không màu, không gây khó chịu khi hít, khiến người hít phải khí này khó nhận biết.

CO hấp thu rất nhanh vào cơ thể, nhanh chóng gây ngộ độc do CO gắn chặt với hồng cầu làm mất khả năng vận chuyển ô xy của máu tới các cơ quan, khi tới các cơ quan thì CO ức chế, bóp nghẹt hoạt động của tế bào, gây chết tế bào, đặc biệt là ở não, tim và gây một loạt các phản ứng dây chuyền phức tạp và tổn thương cấp tính cũng như di chứng về sau.

Các cơ quan hay bị tổn thương và thường bị nặng, bị sớm nhất là não, tim, cơ và các cơ quan có tốc độ chuyển hóa và nhu cầu ô xy cao khác. Hậu quả của ngộ độc là cơ thể suy sụp rất nhanh, tử vong hoặc nếu không thì cũng di chứng lâu dài.

Theo bác sĩ Nguyên, khoảng 50% các bệnh nhân bị nhiễm độc khí CO dù là nhẹ, sau khi được điều trị vẫn sẽ bị các di chứng về tâm thần, thần kinh, sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ sau này. Khoảng 1/3 những người bị ngộ độc nặng ban đầu có tổn thương tim mạch sẽ tử vong trong vòng 8 năm sau này do biến chứng loạn nhịp tim.

Người dân tuyệt đối không đốt than, củi, vải, nhựa, khí gas…, sử dụng các máy chạy nhiên liệu, máy nổ, nổ máy ô tô, xe máy… trong phòng kín, không gian kín, để tránh nguy cơ ngộ độc khí CO.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không tin và làm theo các thông tin trên mạng xã hội. Khi có bệnh cần thăm khám tại các cơ sở y tế, bệnh viện uy tín, để được khám, điều trị.