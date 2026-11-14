44 bệnh viện ở TP.HCM tuyển 725 bác sĩ nội trú

Ngày 14.11, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có cuộc làm việc với các trường chuyên ngành sức khỏe về tình hình đăng ký tham gia chương trình đào tạo bác sĩ nội trú theo Nghị quyết 36 năm 2026 của HĐND TP.HCM. Mục tiêu là tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên sâu của ngành y tề TP.HCM.

Theo thông tin tại cuộc làm việc, đến nay, có 44 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đăng ký tuyển 725 bác sĩ nội trú. Sở Y tế TP.HCM đã nhận được đăng ký của 94 bác sĩ đến từ 5 trường, gồm: Đại học Y Dược TP.HCM, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường đại học Khoa học sức khỏe, Trường đại học Y Dược Cần Thơ (3 bác sĩ) và Đại học Y Hà Nội (2 bác sĩ).

Đáng chú ý, cả 9/9 bác sĩ nội trú chuyên ngành y học cổ truyền của Đại học Y Dược TP.HCM đều đăng ký vào Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM.

Trong số 2 bác sĩ của Đại học Y Hà Nội, có 1 bác sĩ nội trú chuyên ngành phục hồi chức năng đăng ký vào Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM và 1 bác sĩ chuyên ngành dinh dưỡng đăng ký vào Bệnh viện Từ Dũ.

Bác sĩ nội trú đang thực hành tại bệnh viện ẢNH: BSCC

Ngành y tế thành phố tiếp tục mời gọi các bác sĩ trúng tuyển chương trình nội trú của 12 trường chuyên ngành sức khỏe trên cả nước đăng ký về công tác tại các bệnh viện. Nhu cầu tuyển dụng là 400 bác sĩ nội trú/năm.

Theo thông tin tuyển dụng, Bệnh viện đa khoa Bình Dương cần 57 bác sĩ nội trú, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cần 35 người, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập (Bệnh viện quận 7 cũ) cần 23 người và Bệnh viện Y học cổ truyền cần 22 người.

Nghị quyết 36 của HĐND TP.HCM quy định chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú, đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên sâu của ngành y tế thành phố, có hiệu lực từ ngày 9.9.2026.

Theo nghị quyết, TP.HCM hỗ trợ học phí đào tạo bác sĩ nội trú theo chi phí thực tế, tối đa 100 triệu đồng/người/năm học. Bác sĩ nội trú thuộc các chuyên ngành ưu tiên, khó thu hút gồm thần kinh, tim mạch, lao, giải phẫu bệnh, pháp y, hồi sức cấp cứu và ngoại nhi được hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt hằng tháng bằng 2 lần mức lương tối thiểu vùng I trong thời gian đào tạo, theo các điều kiện quy định.

Tổng dự toán kinh phí thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên sâu là 18,7 tỉ đồng/năm. Ước tính, tổng chỉ tiêu của 3 khóa đào tạo bác sĩ nội trú giai đoạn 2025 - 2030 là 655 người.

Bác sĩ nội trú tham gia chương trình cam kết làm việc tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế ít nhất 6 năm, tính từ ngày được tuyển dụng, bao gồm cả thời gian tuyển dụng theo hình thức ký kết hợp đồng lao động. Đồng thời, bác sĩ phải chấp hành việc phân công công tác của Sở Y tế và các đơn vị tuyển dụng. Trường hợp vi phạm cam kết, bác sĩ phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí hỗ trợ đã nhận theo quy định.