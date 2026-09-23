46 người ngộ độc bánh mì ở Quảng Trị: Phát hiện vi khuẩn trong mẫu thực phẩm và bệnh phẩm

Ngày 23.9, thông tin từ Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết đã có kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm liên quan đến vụ hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì xảy ra tại xã Cam Lộ.

Lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm ở tiệm bánh mì M.T ẢNH: UBND XÃ CAM LỘ

Cụ thể, theo kết quả kiểm tra tại Viện Pasteur Nha Trang, có 9/11 mẫu thực phẩm và 11/13 mẫu bệnh phẩm lấy từ tiệm bánh mì này có chứa vi khuẩn Salmonella spp (là tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm, viêm dạ dày ruột hoặc sốt thương hàn).

9/11 mẫu thực phẩm được lấy để phục vụ công tác điều tra vụ việc dương tính với Salmonella spp, gồm: chả bò, chả cá, rau, thịt rim, chua ngọt, dưa leo, bánh mì, bánh sandwich và nước xíu. 11/13 mẫu bệnh phẩm phát hiện Salmonella spp, trong đó có 1 mẫu đồng thời phát hiện Salmonella spp và Staphylococcus aureus.

Lãnh đạo xã Cam Lộ thăm hỏi các bệnh nhân nhập viện ẢNH: UBND XÃ CAM LỘ

Thời điểm đó, 46 người ăn bánh mì xuất hiện các triệu chứng ngộ độc và đã đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Lộ. Đến chiều 22.9, toàn bộ 46 người này được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 15.9 UBND xã Cam Lộ phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân khiến 46 người có các biểu hiện, triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của cơ sở M.T vừa khai trương trên địa bàn.

Những người này có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện điều trị. Lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở bán bánh mì M.T tạm dừng kinh doanh trong thời gian chờ cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.