47 bác sĩ đầu tiên tốt nghiệp chương trình y khoa chuẩn Mỹ

Hôm nay 27.6, Trường ĐH VinUni tổ chức lễ tốt nghiệp cho 200 tân khoa năm 2026. Trong số đó, có 47 sinh viên K1 ngành y khoa. Đáng chú ý, có một tân bác sĩ đến từ Nhật Bản, đó là Yamada Homi.



TS Lê Mai Lan (giữa) và các tân bác sĩ K1 của Trường ĐH VinUni ẢNH: THANH LÂM

Theo Trường ĐH VinUni, chương trình y khoa của nhà trường là chương trình chuẩn quốc tế, được ĐH Pennsylvania (Mỹ) đồng thiết kế và xác thực. Như vậy, đây là 47 bác sĩ đầu tốt nghiệp chương trình y khoa đạt chuẩn Mỹ được đào tại Việt Nam.

Theo TS Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH VinUni, trong số 47 tân bác sĩ K1, nhiều người đã đạt chứng chỉ USMLE của Mỹ, điều này mở ra cơ hội tiếp tục đào tạo và thực hành y khoa trong môi trường quốc tế.

Tương lai cũng rộng mở với tất cả số tân bác sĩ còn lại. Một trong những cánh cửa đó là các chương trình bác sĩ nội trú theo định hướng chuẩn ACGME-I của Mỹ do Trường ĐH VinUni cùng Vinmec phát triển: nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, chấn thương chỉnh hình, chẩn đoán hình ảnh…

Ngoài ra VinUni và Vinmec cũng đang tiếp tục mở rộng nhiều chương trình bác sĩ nội trú khác và hướng tới đạt chuẩn ACGME-I như cấp cứu, ngoại thần kinh - cột sống, nhãn khoa, tai mũi họng, nha khoa cùng các chuyên khoa sâu như tim mạch, hồi sức, lão khoa, y học di truyền, ung bướu và miễn dịch dị ứng.

Đồng thời, Hệ thống Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec luôn sẵn sàng chào đón các cử nhân điều dưỡng, các bác sĩ tân khoa VinUni với những cơ hội nghề nghiệp rộng mở, chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Yamada Homi (giữa) nhận bằng tốt nghiệp y khoa của Trường ĐH VinUni ẢNH: THANH HÙNG

Bên hành lang buổi lễ, sinh viên người nước ngoài duy nhất của K1 y khoa, Yamada Homi, cho biết rất hào hứng trong thời gian học đại học ở VinUni. Trong suốt quá trình học, Homi không ngừng theo đuổi nghiên cứu bệnh học, ứng dụng AI trong y học, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động lãnh đạo và hợp tác quốc tế.

Những thành tựu của cô bao gồm vượt qua kỳ thi Basic Pathological Sciences, dẫn dắt nhiều sáng kiến sinh viên và tham gia các dự án nghiên cứu được ghi nhận trên trường quốc tế. Hiện Homi hướng tới chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa giải phẫu bệnh tại Úc, với khát vọng đóng góp cho sự phát triển của y học thông qua nghiên cứu, trí tuệ nhân tạo và giáo dục y khoa.

Nguyên thứ trưởng Bộ Y tế: "Tôi mê cái chương trình này"

Chia sẻ với tư cách là một phụ huynh, GS Lê Quang Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết sau 6 năm chứng kiến "sự nghiệp" học hành của con gái, ông trở nên "mê cái chương trình này, mê cái kết quả này".

GS Lê Quang Cường và con gái trong sự kiện của Viện Khoa học sức khỏe, Trường ĐH VinUni, trước lễ tốt nghiệp ẢNH: QUÝ HIÊN

"Tôi cũng có dịp giảng dạy tại trường đại học y hàng đầu trong nước nên có điều kiện so sánh cách tiếp cận cách đào tạo của họ với VinUni thì thấy nhà trường thực sự đã tạo ra được một thế hệ bác sĩ có cách nhìn, cách xử lý vấn đề tốt hơn rất nhiều. Kết thúc khóa đào tạo, điều mà các tân bác sĩ đạt được không chỉ là những kiến thức mang tính chất lý thuyết đơn thuần mà còn có tầm nhìn, tầm bao quát và các bước giải quyết vấn đề hết sức rõ ràng. Tôi cho đấy là một thành công", GS Lê Quang Cường nói.

Cũng theo GS Lê Quang Cường, khi còn là thứ trưởng, ông được Bộ Y tế phân công phụ trách mảng đào tạo. Qua rất nhiều lần làm việc với các đoàn chuyên gia quốc tế (trong đó có các chuyên gia của ĐH Harvard, Mỹ), ông nhận thấy cốt lõi của chất lượng đào tạo y khoa chính là chương trình.

"Trước hết phải có một chương trình tốt đã rồi mới có các bước tiếp theo. Những người thiết kế, xây dựng chương trình là những người đầu tiên đóng góp vào sự thành công của một chương trình đào tạo", GS Lê Quang Cường chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, GS Glenn Gaulton, đại diện cho hàng trăm giảng viên tại ĐH Pennsylvania (UPenn) chung tay hỗ trợ VinUni xây dựng những chương trình đào tạo y khoa và điều dưỡng hàng đầu tại Việt Nam, cũng bày tỏ: "Tôi có thể hoàn toàn tin tưởng khẳng định rằng VinUni chia sẻ những chuẩn mực về sự xuất sắc, tinh thần cam kết và hệ giá trị mà chúng tôi luôn đề cao tại UPenn".