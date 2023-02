49.000 học sinh TP.HCM chưa có mã định danh: Sở GD-ĐT ra khuyến cáo gì?

Học sinh lớp 12 phải có mã định danh để chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH BÍCH THANH

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên ngày 24.2, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết ngành công an và ngành giáo dục đã phối hợp, rà soát dữ liệu và phát hiện trong số khoảng 1,7 triệu học sinh của TP.HCM có khoảng 49.000 em chưa xác định được mã định danh. Số liệu này vừa được đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM công bố tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế-xã hội tại TP.HCM chiều 23.2.

Theo ông Minh, những học sinh chưa xác định được mã định danh là do dữ liệu thông tin không trùng khớp nhau, chủ yếu rơi vào trường hợp sai lệch thông tin mã số giới tính, địa chỉ cư trú… Còn có nhiều trường hợp học sinh sinh sống và học tập tại TP.HCM từ nhiều năm nhưng chưa có giấy khai sinh nên chưa thể cấp mã định danh…

Những trường hợp học sinh chưa có mã định danh trải dài trong độ tuổi từ 3 đến 18. Đối với học sinh lớp 12, việc không có mã định danh sẽ làm ảnh hưởng đến thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH.

Theo ông Minh, thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH là một trong 25 thủ tục nằm trong lĩnh vực dịch vụ công quốc gia sử dụng theo hình thức trực tuyến trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Học sinh phải có mã định danh, căn cước công dân để đảm bảo đủ yêu cầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH trong thời gian tới.

Chính vì vậy, để hoàn tất yêu cầu thông tin, mã định danh trên hệ thống dữ liệu quốc gia cũng như không để học sinh lớp 12 bị ảnh hưởng trong các kỳ thi quan trọng sắp tới, ông Minh cho biết Sở GD-ĐT đã phối hợp với Công an TP.HCM rà soát và lập danh sách cụ thể đối với 49.000 học sinh kể trên.

Ngành công an cũng sẽ có phương án liên hệ đến từng trường hợp cụ thể, phụ huynh nhanh chóng đến công an quận, huyện khai báo chính xác thông tin để công an xác thực mã định danh cho con em mình.

Đồng thời, Sở GD-ĐT gửi thông báo đến các trường có học sinh chưa xác định được mã định danh để phối hợp nhắc nhở phụ huynh và học sinh.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng đã chỉ đạo công an các quận, huyện ưu tiên hỗ trợ những trường hợp học sinh nói trên và kịp thời cấp căn cước công dân để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.