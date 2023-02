49.000 học sinh ở TP.HCM chưa có mã định danh

Mã định danh cho học sinh làm ở đâu?

Theo PC06 Công an TP.HCM, mỗi học sinh sẽ có một mã định danh sử dụng thống nhất ở tất cả cấp học.

Đến nay, Bộ Công an đã cấp toàn bộ mã định danh cá nhân cho người dân, kể cả trẻ sơ sinh (được in sẵn trên giấy khai sinh - PV), học sinh. Công an ở cấp phường, xã nơi thường trú tại các địa phương sẽ liên hệ và thông báo mã định danh cá nhân này đến công dân.

Bước 1: Khi muốn có mã định danh cho học sinh, học sinh hoặc phụ huynh - người đại diện hợp pháp của công dân yêu cầu công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú cấp văn bản thông báo. Chỉ cần xuất trình giấy tờ bản chính hợp lệ chứng minh thông tin học sinh, hoặc người đại diện hợp pháp của học sinh.

Bước 2: Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú kiểm tra thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, in thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...