5 ca mắc sởi tử vong, TP.HCM ghi nhận 3 ca

Số ca mắc sởi tăng hơn 111 lần

Ông Nguyễn Lương Tâm, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết, so với cùng kỳ năm 2023, số ca sởi dương tính cao hơn 111 lần. TP.HCM là địa phương có ca bệnh sởi và phát ban nghi sởi tăng cao.

Chuyên gia của CDC Mỹ, WHO khảo sát và hỗ trợ về an toàn tiêm chủng mở rộng tại tuyến xã ẢNH: LIÊN CHÂU

Theo Cục Y tế dự phòng, trong 11 tháng qua, một số địa phương có số ca nghi sởi và sởi dương tính cao là: TP.HCM có 5.434 ca sốt phát ban nghi sởi/1.552 ca sởi dương tính; Đồng Nai ghi nhận 2.429/536; Nghệ An 677/372; Đắk Lắk 707/342; Bình Dương 1.558/204; Hà Nội 222/197; Khánh Hòa 409/162; Thanh Hóa 569/152; Kiên Giang 386/131; Cần Thơ 349/123; Đồng Tháp 590/113.

Tại hội nghị phòng chống bệnh truyền nhiễm do Bộ Y tế tổ chức sáng nay, đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, số ca mắc sởi trong năm nay của địa phương này tăng đột biến với 657 ca sởi và phát ban nghi sởi.

Đại diện CDC tỉnh Đồng Nai nhận định, dịch sởi tại địa phương nghiêm trọng. Trong tháng 9 có 20 ca, tháng 11 đã tăng lên 102 ca. Nhiều đối tượng cộng đồng chưa tiêm vắc xin sởi.

Theo ông Nguyễn Lương Tâm, nguyên nhân gia tăng dịch sởi do chu kỳ dịch, đồng thời do tỷ lệ tiêm chủng thấp. Ông Tâm cũng lưu ý, nhiều trẻ mắc sởi dưới 9 tháng tuổi, trước tuổi có chỉ định tiêm vắc xin sởi.

Nguy cơ bùng dịch sởi tại nhiều nơi trên thế giới

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cảnh báo, sau đại dịch Covid-19, số mắc sởi tăng cao trên toàn thế giới. Trong năm 2023, ước tính có khoảng 10,3 triệu trường hợp mắc, tăng 20% so với năm 2022, trong đó hơn 107.000 trường hợp tử vong và chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi.

Tại khu vực Tây Thái Bình Dương, số trường hợp mắc đã tăng 255% từ năm 2022 đến năm 2023.

WHO đã đưa ra cảnh báo về việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên toàn thế giới. Trong 5 năm qua, dịch sởi đã bùng phát ở 103 quốc gia, nguyên nhân chính là do tỷ lệ tiêm vắc xin thấp (chỉ đạt hoặc thấp hơn 80%, so với yêu cầu cần đạt 95%).

Bộ Y tế cho biết, đã tiếp nhận hơn 1,130 triệu liều vắc xin sởi do WHO viện trợ, phân bổ cho các địa phương. Riêng TP.HCM tự mua 300.000 liều MR từ nguồn ngân sách địa phương, không nhận phân bổ vắc xin từ nguồn viện trợ.