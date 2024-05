5 cô gái cùng ‘dự tiệc ma túy’ với các cầu thủ đội Hà Tĩnh bị xử lý thế nào?

Ngày 15.5, thông tin từ Công an TP.Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến 5 cầu thủ CLB Hà Tĩnh vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đơn vị này xác định 5 cô gái cùng "dự tiệc ma túy" cùng các cầu thủ có hành vi vi phạm pháp luật song chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.



5 cô gái này gồm: Trần Thị T.G. (22 tuổi) và Trần Thị T.P. (24 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh; Lý T.H. (25 tuổi), Hà Thị V.A. (21 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Đắk Nông) và Lò T.Đ. (22 tuổi, ngụ tại tỉnh Điện Biên).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tĩnh đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cô gái nêu trên về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (hoàn toàn khác với việc xử lý hình sự đối với 5 cầu thủ đội Hà Tĩnh, phải hầu tòa trong thời gian tới).

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 4.5 vừa qua, Công an TP.Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra phòng 501, 502 tại khách sạn BM trên địa bàn.

Quá trình kiểm tra phát hiện 5 cầu thủ của CLB Hà Tĩnh và 5 cô gái đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại đây, công an đã thu giữ một số chất bột màu trắng, chất lỏng màu vàng, 1 túi ny lông trong suốt bên trong đựng chất tinh thể rắn màu trắng và 1 túi ny lông trong suốt bên trong đựng một viên nén màu xám nghi là chất ma túy.

5 cầu thủ được xác định gồm: Đinh Thanh Trung (36 tuổi), Dương Quang Tuấn (28 tuổi), Nguyễn Trung Học (26 tuổi), Nguyễn Ngọc Thắng (22 tuổi) và Nguyễn Văn Trường (21 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, 5 cầu thủ bị bắt giữ đều khai nhận cùng thống nhất góp tiền mua ma túy và chuẩn bị các dụng cụ, đồ vật để phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định những tang vật mà công an thu giữ tại hiện trường đều là chất ma túy.

Công an TP.Hà Tĩnh sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 cầu thủ của CLB Hà Tĩnh để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam được VKSND cùng cấp phê chuẩn vào ngày 14.5.

CLB Hà Tĩnh tiền thân là đội Hà Nội B, được "chuyển khẩu" về Hà Tĩnh thi đấu tại giải hạng nhất mùa giải 2019. Một năm sau, đội giành quyền lên chơi ở V-League 2020 và trụ lại từ đó cho đến nay.

Trước đây, đội Hà Tĩnh do Công ty cổ phần Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quản lý. Tháng 12.2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao đội cho Công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn. Đội hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng V-League 2023-2024 sau 18 vòng, đạt 21 điểm.