Đạo đức cầu thủ Việt Nam: Không bản lĩnh sẽ dễ sa ngã

Khởi tố, bắt tạm giam 5 cầu thủ CLB Hà Tĩnh sử dụng ma túy

Ngày 14.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 cầu thủ CLB Hà Tĩnh để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Đinh Thanh Trung (36 tuổi), Dương Quang Tuấn (28 tuổi), Nguyễn Trung Học (26 tuổi), Nguyễn Ngọc Thắng (22 tuổi) và Nguyễn Văn Trường (21 tuổi).

Theo tài liệu điều tra, ngày 4.5, Công an Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra phòng 501, 502 tại khách sạn BM trên địa bàn, phát hiện 5 cầu thủ của CLB Hà Tĩnh và 5 phụ nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại đây, công an thu giữ một số chất bột màu trắng, chất lỏng màu vàng, 1 túi ni lông đựng tinh thể rắn màu trắng và 1 túi ni lông đựng viên nén màu xám nghi là chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, 5 cầu thủ nói trên khai nhận cùng góp tiền mua ma túy và chuẩn bị các dụng cụ để phục vụ việc sử dụng ma túy.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định những tang vật mà công an thu giữ tại hiện trường đều là chất ma túy.

Phạm Đức