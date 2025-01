5 dấu hiệu cần sớm đi khám tuyến giáp

Có nhiều bệnh liên quan đến tuyến giáp, trong đó phổ biến là suy giáp, cường giáp, bướu giáp và viêm tuyến giáp. Những bệnh tuyến giáp ít biết đến là tuyến giáp đa nang, ung thư tuyến giáp, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Rối loạn tuyến giáp ở cổ sẽ gây ra nhiều triệu chứng bất thường ẢNH: AI

Những dấu hiệu cảnh báo cần sớm đi khám tuyến giáp gồm:

Thay đổi cân nặng bất thường

Một trong những dấu hiệu rõ rệt nhất của rối loạn tuyến giáp là sự thay đổi cân nặng đột ngột. Nếu một người không thay đổi chế độ ăn uống hay cường độ tập luyện mà vẫn tăng hay giảm cân bất thường thì có thể là dấu hiệu của rối loạn tuyến giáp.

Tuyến giáp điều tiết quá trình chuyển hóa năng lượng. Do đó, khi tuyến giáp hoạt động quá mức do cường giáp thì sẽ gây sụt cân. Ngược lại, tuyến giáp hoạt động kém hiệu quả do suy giáp thì sẽ gây tăng cân.

Thay đổi tâm trạng, lo âu

Cường giáp là tình trạng tuyến giáp hoạt động quá mức. Khi đó, tuyến giáp sẽ tiết nhiều hoóc môn T3 và T4. Hai loại hoóc môn này sẽ kích thích quá mức hệ thần kinh trung ương, dẫn đến tình trạng lo âu, căng thẳng, đặc biệt là mất ngủ. Điều trị kịp thời có thể giúp giảm thiểu các ảnh hưởng của cường giáp.

Mệt mỏi kéo dài

Mệt mỏi là triệu chứng phổ biến ở những người bị suy giáp. Người bệnh sẽ cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi dù đã ngủ đủ giấc. Cảm giác mệt mỏi này cũng không có lý do rõ ràng. Nguyên nhân là tuyến giáp suy yếu sẽ không tiết đủ hoóc môn cho cơ thể, làm giảm quá trình trao đổi chất và dẫn đến tình trạng mệt mỏi kéo dài.

Thay đổi về da, tóc

Rối loạn tuyến giáp sẽ gây ra các vấn đề về da và tóc. Sự mất cân bằng hoóc môn tuyến giáp sẽ ảnh hưởng đến đến quá trình phát triển của tóc và sức khỏe làn da. Hệ quả là khiến tóc rụng và mỏng đi, da cũng sẽ thô ráp, bong tróc.

Rối loạn nhịp tim

Một triệu chứng khác cần chú ý của bệnh tuyến giáp là rối loạn nhịp tim. Cường giáp có thể khiến tim đập nhanh và không đều, dẫn đến cảm giác hồi hộp, lo âu. Ngược lại, suy giáp lại làm chậm nhịp tim, khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi, thở dốc hoặc chóng mặt. Nếu thấy các dấu hiệu này, người mắc cần sớm đến bác sĩ kiểm tra, theo Medical News Today.