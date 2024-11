Thực phẩm bổ sung i ốt có gây bướu cổ, ung thư tuyến giáp?

Kết quả tổng điều tra dinh dưỡng năm 2019 - 2020 tại Việt Nam:

Hộ gia đình sử dụng muối i ốt đủ tiêu chuẩn chỉ chiếm 27%, trong khi khuyến cáo của WHO là phải trên 90%.

Chỉ số xét nghiệm về i ốt niệu ở trẻ em toàn quốc (trên 6 tuổi) là 113,3 mcg/l; phụ nữ độ tuổi sinh đẻ là 98,9 mcg/l (trong khi mức khuyến cáo của WHO cho các đối tượng này là 100 - 199 mcg/l); phụ nữ có thai là 85,3 mcg/l (mức khuyến cáo của WHO cho các đối tượng này là 150 - 249 mcg/l).

Do đó, chỉ số i ốt trong các nhóm được xét nghiệm và chỉ số hộ gia đình sử dụng muối i ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh tại Việt Nam đều đạt ở mức nguy cơ cận dưới và không đạt so với khuyến cáo của WHO.

WHO và các cơ quan nghiên cứu khác nhấn mạnh, tăng cường vi chất dinh dưỡng trên quy mô lớn là một biện pháp can thiệp y tế công cộng hiệu quả nhằm ngăn ngừa thiếu hụt vi chất dinh dưỡng.

Việc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm để giải quyết tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng phổ biến trên toàn cầu không dẫn đến nguy cơ về độc tính hay bổ sung quá mức.

Theo báo cáo 2021 của Mạng lưới toàn cầu về phòng chống các rối loạn do thiếu i ốt, Việt Nam vẫn đang nằm trong nhóm 26 nước còn lại trên thế giới bị thiếu vi chất này.

(Bộ Y tế)