5 dấu hiệu gan đang bệnh thể hiện trên tay bạn

1. Lòng bàn tay ửng đỏ

Nếu lòng bàn tay ửng đỏ không có lý do, đó có thể là triệu chứng của bệnh gan. Các ngón tay cũng có thể ửng đỏ, do sự giãn nở của các mạch ở bàn tay do chức năng gan bị suy giảm.

Tiến sĩ Harvey Allen Jr, chuyên gia về tiêu hóa từ Utica, NY (Mỹ), giải thích, lòng bàn tay ửng đỏ có thể do bệnh gan và xơ gan gây ra. Mẩn đỏ không đối xứng xuất hiện ở cả hai lòng bàn tay và hơi nóng.

Gần 1/4 người bị xơ gan bị ửng đỏ lòng bàn tay, vì vậy hãy đi khám ngay nếu gặp phải triệu chứng này.

2. Ngón tay “dùi trống”

Nếu gặp phải tình trạng ngón tay “dùi trống”, với đầu ngón tay sưng phồng, đó có thể là dấu hiệu của vấn đề về gan.

Tình trạng này thường do bệnh gan hoặc xơ gan gây ra, do uống quá nhiều rượu. Các triệu chứng khác là nền móng mềm, các ngón tay đỏ, ấm và móng tay cong xuống.

Nếu gặp tình trạng trên, hãy đi khám ngay lập tức, vì đó có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh nghiêm trọng khác như bệnh tim, phổi, các loại ung thư như ung thư phổi, gan, đường tiêu hóa, ung thư hạch và cường giáp, theo Bệnh viện Mount Sinai (Mỹ).

3. Bị run tay

Nếu đột nhiên bị run tay, đừng bỏ qua. Những cơn co thắt cơ này có thể là dấu hiệu của hội chứng não gan (asterixis) - một triệu chứng thần kinh của bệnh gan mạn tính gây run tay.

Khi bị bệnh, gan không thể lọc khiến độc tố ở trong máu và di chuyển đến não, làm suy giảm chức năng não và gây ra các vấn đề kiểm soát vận động thần kinh ở bàn tay và cổ tay.





70% người bị xơ gan phát triển các triệu chứng não gan. Đi khám ngay nếu thấy run tay để xác định xem có mắc bệnh gan tiềm ẩn hay không, theo Best Life.

4. Móng tay nhợt nhạt, trắng

Móng tay thay vì có màu hồng nhạt như bình thường, thì phần lớn diện tích móng có màu trắng, ngoại trừ một dải màu hồng hẹp ở đầu - gọi là hiện tượng "móng tay Terry".

Tình trạng này là một triệu chứng phổ biến của bệnh gan và xơ gan nghiêm trọng, suy tim sung huyết, suy thận hoặc tiểu đường, cũng có thể là bệnh về tuyến giáp hay suy dinh dưỡng. Nếu gặp tình trạng này hãy đi khám ngay, theo Phòng khám Mayo Clinic (Mỹ).

5. Móng tay "hình thìa"

Móng tay “hình thìa” (koilonychia) mềm hơn bình thường, trông giống như cái thìa. Chỗ lõm thường đủ lớn để chứa một giọt nước.

Thông thường, đây là dấu hiệu của bệnh huyết sắc tố, một chứng rối loạn gan nghiêm trọng gây ra tình trạng hấp thụ sắt dư thừa từ thức ăn.

Móng thìa cũng có thể liên quan đến bệnh tim và suy giáp. Nếu gặp phải triệu chứng này, hãy đi khám ngay lập tức, vì quá nhiều sắt trong máu có thể gây ra các tình trạng đe dọa tính mạng ngoài gan - bao gồm cả bệnh tim và tiểu đường, theo Best Life.