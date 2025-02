5 dấu hiệu thầm lặng cảnh báo căng thẳng đang khiến bạn bị bệnh

Những vấn đề sức khỏe sau là dấu hiệu thầm lặng cảnh báo căng thẳng đang khiến cơ thể mắc bệnh:

Vấn đề về da

Da là cơ quan lớn nhất cơ thể. Do đó, nhiều bất ổn sức khỏe sẽ biểu hiện qua da. Hiệp hội Da liễu Mỹ (AADA) cho biết căng thẳng mạn tính sẽ làm da dễ bị viêm, chậm lành và khiến các vấn đề về da đang mắc trở nên tồi tệ hơn, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Căng thẳng kéo dài sẽ thường xuyên dẫn đến những cơn đau đầu ẢNH: AI

Với những người dễ bị mụn trứng cá, nồng độ hoóc môn căng thẳng cortisol tăng cao sẽ khiến da tăng tiết bã nhờn, khiến mụn nổi nhiều. Tình trạng viêm nhiễm gia tăng cũng hiến các triệu chứng cả bệnh chàm nặng hơn. Các đốm đỏ, phát ban hay mề đay trên da cũng nhiều hơn.

Thường xuyên bị đau đầu

Khi bị căng thẳng, các cơ ở cổ và sau đầu sẽ bị căng cứng, dẫn đến nhức đầu. Cảm giác đau sẽ trở nên tồi tệ hơn khi nhìn xuống điện thoại hay nhìn chằm chằm vào máy tính trong thời gian dài. Ngoài ra, một nghiên cứu công bố trên chuyên san The Journal of Headache and Pain phát hiện căng thẳng là một trong những nguyên nhân phổ biến kích hoạt cơn đau nửa đầu.

Đau bụng, đầy hơi

Sự kết nối thần kinh giữa não và ruột có vai trò rất quan trọng với cơ thể, giúp điều chỉnh từ hoạt động tiêu hóa, quá trình trao đổi chất, cảm giác đói, độ nhạy cảm với đau đến khả năng miễn dịch. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san International Journal of Molecular Sciences phát hiện căng thẳng mạn tính có thể phá vỡ sự kết nối này, làm ảnh hưởng đến hoạt động nội tiết, miễn dịch và sức khỏe ruột.

Người bị căng thẳng sẽ gặp các vấn đề như đầy hơi, đau bụng. Tình trạng này kéo dài có thể gây viêm loét dạ dày, khiến các vấn đề tiêu hóa có sẵn, chẳng hạn như hội chứng ruột kích thích, trở nên nghiêm trọng hơn.

Mất tập trung

Mức hoóc môn căng thẳng cortisol trong máu quá cao sẽ dẫn đến tình trạng mất tập trung, giảm khả năng chú ý, gây ra các vấn đề trí nhớ và dẫn đến các rối loạn tâm lý như lo âu, trầm cảm.

Rụng tóc

Tóc sẽ rụng tự nhiên và sớm được thay thế bằng những sợi tóc mới. Đây là quá trình phát triển tự nhiên của tóc. Tuy nhiên, căng thẳng sẽ ức chế quá trình này, khiến tóc rụng nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu căng thẳng không còn thì tóc có thể mọc lại trong vòng 3 đến 6 tháng, theo Medical News Today.