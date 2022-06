5 dấu hiệu trên bàn tay cảnh báo bệnh nghiêm trọng

Có một số dấu hiệu cảnh báo có thể dễ dàng hiện trên đôi tay. Cảm giác và vẻ ngoài của tay có thể gợi ý cho bạn những vấn đề y tế cần được giải quyết. Một số trường hợp có thể cảnh báo bệnh nặng, theo trang Eat This, Not That!

1. Tay bị run

Run tay có thể là dấu hiệu của bệnh Parkinson hoặc bệnh đa xơ cứng (MS). Tuy nhiên, cũng có thể do caffeine, căng thẳng, thiếu ngủ hoặc cường giáp. Một số loại thuốc cũng có thể gây run tay.

2. Móng tay có màu hơi xanh hoặc xám

Da dưới móng tay có màu hơi xanh có thể cho thấy bệnh nghiêm trọng. Nghĩa là không có đủ oxy trong máu. Điều này có thể do rối loạn tim hoặc phổi nghiêm trọng, như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, suy tim hoặc thuyên tắc phổi. Nên đi khám ngay lập tức, theo Eat This, Not That!

3. Da có màu vàng

Da tay có màu vàng có thể là dấu hiệu của vàng da, một dấu hiệu của bệnh ở gan, túi mật, ống dẫn mật hoặc tuyến tụy. Vàng da là do bilirubin tích tụ trong máu. Bình thường, gan xử lý bilirubin, nhưng đôi khi khi gan bị tổn thương hoặc gan trở nên quá tải và bilirubin tích tụ dưới da, gây ra biểu hiện vàng da.





4. Khớp bị sưng

Các khớp bị đỏ, sưng hoặc mềm có thể là dấu hiệu của bệnh viêm khớp. Hai loại viêm khớp phổ biến nhất là viêm xương khớp và viêm khớp dạng thấp. Thoái hóa khớp xảy ra khi lớp sụn bảo vệ giữa các khớp bị mòn.

5. Sưng phù

Tổng thể bàn tay sưng phù có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang giữ lại nhiều chất lỏng hơn bình thường. Điều này có thể do mang thai, chế độ ăn uống có quá nhiều natri hoặc trong một số trường hợp, có thể là vấn đề về tuyến giáp, thận hoặc gan, theo Eat This, Not That!