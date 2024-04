5 game thú vị để chơi ngoại tuyến trên iPhone

Nếu đang tìm kiếm thứ gì đó có thể chơi mà không cần internet, đây là danh sách một số trò chơi mà mọi người có thể yêu thích để chơi trên iPhone ở khắp mọi nơi. Các game đều có thể tìm và tải từ App Store.



Old Man's Journey

Old Man's Journey là một trò chơi phiêu lưu lý tưởng cho những ai thích giải câu đố và tìm hiểu một câu chuyện cảm động. Trong trò chơi này, người chơi sẽ tìm thấy một trải nghiệm khó quên.

Old Man's Journey là tựa game cho người thích giải câu đố CHỤP MÀN HÌNH

Mục đích chính của nó là hướng dẫn một ông già đi qua những phong cảnh tuyệt đẹp với cách điều khiển rất đơn giản. Khi đọc tiếp câu chuyện, mọi người sẽ tìm hiểu thêm về câu chuyện hay của ông già này.

Monument Valley

Đây là một trò chơi khác dành cho những người yêu thích câu đố và nhận được một trải nghiệm đầy thử thách. Hãy tưởng tượng người chơi đang điều hướng những cảnh quan không tưởng, nơi có những cấu trúc rất giống nhau có thể khiến người chơi sai lầm.

Monument Valley sẽ quyến rũ người chơi bằng phong cảnh và những thử thách khó tin. Nếu sẵn sàng muốn thử thách trí não của mình thì đây là một trong những trò chơi giá trị cho người dùng iPhone.

Flow Free

Đây tiếp tục là một trò chơi trong thể loại câu đố. Tiền đề của Flow Free là kết hợp các chấm màu khác nhau với các đường tương ứng, từ đó tạo ra một “dòng chảy”. Nhưng hãy cẩn thận rằng người chơi sẽ không thể chồng chéo các dòng này.

Flow Free sẽ ngày càng khó khi người chơi đến các cấp độ sâu hơn CHỤP MÀN HÌNH

Những cấp độ đầu tiên sẽ khá đơn giản để người chơi có thể làm quen với cơ chế của nó, nhưng khi tiến đến các cấp độ sâu hơn, nó sẽ càng trở nên thử thách hơn với nhiều màu sắc và mẫu phức tạp hơn.

Star Wars: Knights of The Old Republic

Nếu là fan của Star Wars thì đây là trò chơi mà người chơi không thể bỏ lỡ trên iPhone của mình. Được phát hành lần đầu cho PC và Xbox, đây là phiên bản di động của Knights of The Old Republic mà người chơi có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.

Các sự kiện của game nhập vai này diễn ra trước câu chuyện Skywalker và người chơi sẽ phải quyết định nhân vật của mình sẽ theo phe nào của lực lượng. Đây là một trò chơi mà người chơi có thể chơi nhiều lần, có thể nhận được các trải nghiệm sự kiện từ những góc nhìn khác nhau.

GTA San Andreas

Thương hiệu Grand Theft Auto không cần giới thiệu nhiều và San Andreas là một trong những trò chơi phổ biến nhất trong loạt game này. Tại đây, người chơi có thể trải nghiệm câu chuyện của Carl Johnson ở thành phố này trên iPhone của mình mà không cần internet.

GTA San Andreas rất thú vị cho game thủ mê loạt game GTA CHỤP MÀN HÌNH

Trong một thế giới mở, khả năng là vô tận. Cho dù theo dõi các nhiệm vụ chính của câu chuyện hay lang thang quanh thành phố theo tốc độ của riêng mình, hành động là thứ sẽ không thiếu trong GTA San Andreas.