5 laptop đáng mua 'lên kệ' vào dịp cuối năm

Thay vì chỉ chọn những mẫu laptop có sẵn trên thị trường, người dùng nên xem xét các sản phẩm vừa được giới thiệu tại các sự kiện công nghệ lớn như CES, Computex và IFA. Tại đây, nhiều công ty đã công bố hàng loạt sản phẩm mới, trong đó có những mẫu laptop hứa hẹn sẽ gây ấn tượng mạnh.

Lenovo IdeaPad Vibe

Được giới thiệu tại IFA 2026 vào đầu tháng 9 tại Đức, IdeaPad Vibe là một lựa chọn thay thế hấp dẫn cho MacBook Neo. Với mức giá khởi điểm chỉ 699,99 USD, IdeaPad Vibe có nhiều lựa chọn màu sắc tươi sáng như Radiant Coral, Chill Blue, Zen Green, Dreamy Violet và Spicy Gold.

IdeaPad Vibe có giá khởi điểm 699,99 USD ẢNH: LENOVO

Laptop của Lenovo được trang bị CPU Qualcomm Snapdragon X, AMD Ryzen AI dòng 400 hoặc Intel Core, cho phép người dùng tùy chọn theo sở thích. Phiên bản cơ bản có 8 GB RAM, nhưng người dùng có thể nâng cấp lên tối đa 32 GB, cùng dung lượng lưu trữ lên đến 1 TB. Máy có hai kích thước màn hình 14 và 15 inch, trọng lượng lần lượt khoảng 1,27 kg và 1,50 kg, cùng nhiều cổng kết nối hữu ích. Lenovo dự kiến sẽ cho phép đặt hàng sản phẩm từ tháng 11 tới.

Microsoft Surface Laptop Ultra

Ra mắt vào tháng 6 tại Computex 2026 (Đài Loan), chiếc laptop của Microsoft nổi bật với chip Nvidia RTX Spark, một bộ xử lý dựa trên kiến trúc ARM. Với độ dày 18 mm và trọng lượng khoảng 2,04 kg, Surface Laptop Ultra sở hữu màn hình mini-LED 15 inch hỗ trợ cảm ứng, mang đến trải nghiệm hiển thị tốt với độ sáng HDR tối đa lên đến 2.000 nit.

Mẫu laptop này cũng cung cấp nhiều tùy chọn kết nối, bao gồm 3 cổng USB-C, 1 cổng USB-A, 1 cổng HDMI và 1 đầu đọc thẻ SD. Surface Laptop Ultra cho phép kết hợp chip RTX Spark với bộ nhớ RAM lên đến 128 GB. Hiện tại, Microsoft chưa công bố giá chính thức, nhưng sản phẩm dự kiến sẽ lên kệ vào mùa thu năm nay.

Dell 14S

Được xem là phiên bản tiết kiệm dành cho sinh viên, Dell 14S được công bố với giá từ 599 đến 699 USD, hứa hẹn cạnh tranh tốt với MacBook Neo. Laptop này sở hữu màn hình 14 inch với hai tùy chọn: độ phân giải 2,8K tần số quét 120 Hz hoặc 2K tần số quét 60 Hz để tiết kiệm pin.

Dell 14S là một trong những lựa chọn để cạnh tranh với MacBook Neo ẢNH: DELL

Trang bị chip Intel Core 5 hoặc Core 7 Series 3 và RAM lên đến 16 GB, Dell 14S có thân máy bằng nhôm, trọng lượng chỉ 1,13 kg và độ dày 13,5 mm. Máy cung cấp 4 cổng kết nối, bao gồm 2 cổng USB-C, 1 cổng HDMI và 1 jack cắm tai nghe. Thời lượng pin ước tính lên đến 21 giờ, sản phẩm chính thức ra mắt vào mùa thu năm nay.

Asus ProArt P16

Vừa được giới thiệu tại Computex 2026, ProArt P16 được thiết kế hướng đến đối tượng người sáng tạo nội dung với chip RTX Spark của Nvidia có 20 lõi CPU và GPU Nvidia Blackwell RTX 6.144 lõi CUDA. Màn hình OLED 4K của máy có độ sáng HDR tối đa 1.600 nit, tần số quét 120 Hz và độ phủ màu DCI-P3 100%.

Phiên bản cơ bản có RAM 24 GB và có thể nâng cấp lên 128 GB, cùng dung lượng lưu trữ từ 512 GB đến 2 TB. Mặc dù trọng lượng khoảng 1,45 kg không quá nhẹ, nhưng thiết kế mỏng chỉ 13 mm giúp máy dễ dàng mang theo khi di chuyển. ProArt P16 dự kiến sẽ lên kệ vào mùa thu này, nhưng giá bán chưa được công bố.

Lenovo ThinkBook 14 Gen 9

Ngoài phiên bản sử dụng chip Intel hiện có, Lenovo cũng vừa công bố phiên bản dùng chip Snapdragon X2 Plus dành cho ThinkBook 14 Gen 9. Đây là chip nổi bật với thời lượng pin ấn tượng, hứa hẹn cho thời gian sử dụng lên đến 26 giờ khi xem video cục bộ nhờ vào pin 50 Wh.

ThinkBook 14 Gen 9 có giá khởi điểm khoảng 1.300 USD khi lên kệ trong tháng này ẢNH: LENOVO

ThinkBook 14 Gen 9 mới sở hữu màn hình 14 inch với tần số quét 60 Hz, độ sáng 400 nit và tùy chọn cảm ứng. Bên trong là chip Snapdragon X2 Plus, RAM lên đến 32 GB và ổ SSD 1 TB. Máy có nhiều cổng kết nối, gồm 2 cổng USB-C, 2 cổng USB-A, HDMI, đầu đọc thẻ SD, giắc cắm tai nghe và hỗ trợ Wi-Fi 7 giúp tăng tốc độ kết nối không dây lên đến 40 Gbps. Với trọng lượng khoảng 1,3 kg, ThinkBook 14 Gen 9 dễ mang theo khi di chuyển. Sản phẩm sẽ được bán ra từ tháng 10 với giá khởi điểm 1.300 USD.