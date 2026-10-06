Một bộ phận trên laptop có thể ngốn pin nhiều hơn CPU

Giống như con người, laptop cũ sẽ bộc lộ dấu hiệu tuổi tác theo thời gian, với một trong những vấn đề phổ biến nhất mà người dùng gặp phải là thời lượng pin, ngay cả với những chiếc laptop không quá cũ. Nhiều người thường nghĩ rằng CPU là nguyên nhân chính khiến pin nhanh hết, nhưng thực tế không phải vậy.

Độ sáng màn hình được xem là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến thời lượng pin laptop ẢNH: REUTERS

Theo một nghiên cứu độc lập từ Đại học Jacksonville (Mỹ), màn hình mới chính là bộ phận tiêu thụ điện năng nhiều nhất của một chiếc laptop. Cụ thể, khi màn hình được đặt ở độ sáng 100%, thời gian để hao hụt 5% pin chỉ là 815 giây, tương đương khoảng 13 phút. Ngay cả khi giảm độ sáng xuống 70%, thời gian này cũng chỉ kéo dài được 20 phút. Điều đó cho thấy việc điều chỉnh độ sáng màn hình là một trong những cách hiệu quả để tiết kiệm pin trên những chiếc laptop, đặc biệt trên các mẫu cũ.

Cách tăng thời lượng pin cho laptop ngoài giảm độ sáng màn hình

Ngoài việc điều chỉnh độ sáng, người dùng cũng cần chú ý đến thói quen sử dụng laptop của mình. Việc để pin cạn kiệt hoàn toàn hay cản trở luồng không khí bằng cách đặt laptop trên đùi có thể làm giảm hiệu suất pin theo thời gian. Để laptop hoạt động một cách tốt nhất, người dùng cần đảm bảo có đủ không khí lưu thông.

Bên cạnh đó, việc dọn dẹp các tiến trình CPU không cần thiết cũng giúp tiết kiệm năng lượng cho thiết bị. Người dùng có thể mở Task Manager của hệ thống bằng tổ hợp phím Ctrl + Alt + Delete, chuyển đến Processes và sau đó kiểm tra cột Power usage. Tại đây, hãy tắt những ứng dụng tiêu tốn quá nhiều năng lượng, đặc biệt là trình duyệt web Google Chrome nếu mở nhiều tab.

Cuối cùng, nếu đang sử dụng một chiếc laptop cũ và nhận thấy pin không còn hoạt động hiệu quả, có lẽ đã đến lúc thay pin mới. Đây được xem là một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả giúp laptop có thể hoạt động thêm vài năm nữa.