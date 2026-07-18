Lý do màn hình smartphone đắt tiền vẫn 'xuống sắc' khi ở dưới nắng

Màn hình trên các mẫu smartphone hiện đại ngày càng sáng và sắc nét, nhưng không ít người vẫn gặp tình trạng hiển thị kém khi sử dụng dưới ánh nắng trực tiếp. Trong thực tế, hiện tượng màn hình bị lóa, màu sắc nhạt hơn hoặc khó đọc nội dung dưới ánh nắng không đồng nghĩa với việc thiết bị gặp lỗi, thay vào đó chủ yếu liên quan đến điều kiện ánh sáng và cách màn hình hoạt động.

Việc nhìn nội dung trên smartphone khi đi dưới nắng có thể tạo cảm giác khó chịu ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Theo BGR, ánh sáng mặt trời có cường độ rất lớn, dễ lấn át ánh sáng phát ra từ màn hình. Dù các mẫu điện thoại cao cấp như Galaxy S26 Ultra hay iPhone 17 Pro Max có độ sáng tối đa cao, khả năng hiển thị vẫn bị ảnh hưởng nếu người dùng đứng dưới nắng gắt trong thời gian dài.

Để giải quyết vấn đề, một trong những cách đơn giản nhất là di chuyển vào nơi có bóng râm hoặc thay đổi góc cầm điện thoại để giảm hiện tượng phản chiếu. Việc xoay máy khoảng 90 độ trong một số trường hợp cũng giúp hạn chế ánh sáng phản xạ lên màn hình, từ đó cải thiện khả năng quan sát. Ngoài ra, người dùng có thể cân nhắc sử dụng miếng dán màn hình chống chói, vốn hoạt động tương tự lớp phủ chống phản xạ trên nhiều smartphone cao cấp.

Khai thác phần mềm trên smartphone

Bên cạnh đó, các cài đặt phần mềm cũng có thể tạo ra sự khác biệt, đặc biệt với chế độ điều chỉnh độ sáng tự động. Trong một số trường hợp, việc tắt tính năng điều chỉnh độ sáng tự động và tăng độ sáng thủ công lên mức cao nhất sẽ giúp màn hình dễ nhìn hơn ngoài trời. Tuy nhiên, cách làm này cũng khiến pin tiêu hao nhanh hơn.

Một số thiết bị còn có chế độ bổ sung độ sáng như Extra Brightness hoặc Sunlight Display giúp tăng độ sáng và điều chỉnh màu sắc để cải thiện khả năng hiển thị dưới ánh nắng. Một số hãng cũng cho phép chuyển đổi giữa các chế độ màu hoặc bật giao diện tối (Dark Mode) nhằm tăng độ tương phản trong những điều kiện sử dụng nhất định. Hiệu quả của các tùy chọn này phụ thuộc vào từng mẫu điện thoại và công nghệ màn hình được trang bị.

Nếu màn hình vẫn xuất hiện các hiện tượng bất thường như nhấp nháy, ám màu, mất điểm ảnh hoặc cảm ứng hoạt động không ổn định ngay cả khi ở trong nhà, người dùng nên kiểm tra thiết bị kỹ hơn hoặc liên hệ trung tâm bảo hành, do có thể liên quan đến lỗi phần cứng hoặc phần mềm chứ không chỉ do ánh sáng môi trường.