5 loại thịt ít cholesterol tốt nhất bạn nên ăn

Tiến sĩ Lisa Young, tác giả của Finally Full, Finally Slim, cũng chuyên gia dinh dưỡng và là thành viên của Hội đồng Chuyên gia Y tế của trang web Eat This, Not That!, cho biết: “Cholesterol cao là một yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim. Nếu không được điều trị, nó có thể gây ra sự tích tụ mảng bám trong động mạch, cuối cùng có thể dẫn đến xơ vữa động mạch. Điều này có thể dẫn đến cục máu đông, đau tim hoặc đột quỵ".

Dưới đây là danh sách các sản phẩm thịt có hàm lượng cholesterol thấp mà bạn có thể ăn, cũng được coi là ít chất béo bão hòa, theo Eat This, Not That!.

Và tốt nhất là bạn nên trao đổi với bác sĩ về những loại thực phẩm này trước khi dùng nhé.

1. Ức gà

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thịt ít cholesterol cũng như ít chất béo, thì ức gà là lựa chọn phù hợp SHUTTERSTOCK

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thịt ít cholesterol cũng như ít chất béo, thì ức gà là lựa chọn phù hợp, vì nó thường ít chất béo hơn các sản phẩm từ thịt bò hoặc thịt heo.



Chỉ có 73 miligam cholesterol trong một nửa phần ức gà và ít hơn 1 gram chất béo bão hòa.

2. Thịt lợn thăn

Một số người có thể bất ngờ khi biết thịt lợn thăn chỉ có nạc, tốt cho sức khỏe và chứa rất ít chất béo bão hòa.

Trên thực tế, trong một khẩu phần thịt lợn thăn ngon ngọt nặng 3 ounce (85 gram), bạn sẽ chỉ nhận được khoảng 62 miligram cholesterol và 1 gram chất béo bão hòa.

Khi nói đến việc chọn những miếng thịt lợn tốt nhất và lưu ý đến việc nấu ăn, tiến sĩ Young khuyên "nên hạn chế cắt những miếng thịt có nhiều mỡ nhìn thấy được và cắt bỏ mỡ nhìn thấy được trước khi nấu".

3. Gà tây xay

Gà tây xay là một lựa chọn tuyệt vời vì nó chỉ có 79 miligram cholesterol và khoảng 2 gram chất béo bão hòa trong mỗi khẩu phần 3 ounce (85 gram) SHUTTERSTOCK

Theo tiến sĩ Young, một trong những điều an toàn nhất bạn có thể làm khi chọn thịt ít cholesterol là "chọn thịt gà hoặc gà tây thay vì thịt bò, và loại bỏ da trước khi ăn."

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến cách chế biến thịt, bởi vì các món như gà rán hoặc lát thịt gà tây chế biến sẵn trên bánh sandwich sẽ có nhiều chất béo bão hòa hơn các loại thịt gà hoặc gà tây khác.

Đặc biệt, gà tây xay là một lựa chọn tuyệt vời vì nó chỉ có 79 miligram cholesterol và khoảng 2 gram chất béo bão hòa trong mỗi khẩu phần 3 ounce (85 gram).

4. Bò bít tết tròn (thịt mông bò)

Mặc dù một số nghiên cứu nói rằng việc hạn chế tiêu thụ thịt và ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật hơn có thể giúp ích cho tim của bạn, nhưng có những loại thịt đỏ ít cholesterol và chất béo bão hòa mà bạn có thể thỉnh thoảng thưởng thức (tùy thuộc vào những gì bác sĩ của bạn đề nghị).

Nếu bác sĩ cho phép bạn thưởng thức thịt đỏ, thì một miếng bít tết tuyệt vời có hàm lượng cholesterol thấp cũng như ít chất béo bão hòa là một miếng thịt cắt tròn dưới cùng, còn gọi là bò bít tết tròn (thịt mông bò).

Chỉ có 65 miligram cholesterol và khoảng 2 gram chất béo bão hòa trong 3 ounce (85 gram) miếng thịt mông bò.

5. Thịt bò nạc xay

Trong thịt bò xay 95% nạc, bạn sẽ chỉ nhận được 70 miligram cholesterol và 2,5 gram chất béo bão hòa trong 4 ounce (113 gram) SHUTTERSTOCK

Nếu bạn được phép thưởng thức thịt đỏ thì, tiến sĩ Young nói: “Chọn thịt bò nạc hoặc thịt bò xay thêm và nhắm đến 95% nạc nếu bạn có thể. Điều này là do trong thịt bò xay 95% nạc, bạn sẽ chỉ nhận được 70 miligram cholesterol và 2,5 gram chất béo bão hòa trong 4 ounce (113 gram).

Nhưng nếu quá khó tìm ở cửa hàng loại thịt trên, bạn có thể chọn thịt bò nạc 90% với 73 miligram cholesterol và khoảng 4,5 gram chất béo bão hòa trong mỗi khẩu phần ăn.

Lưu ý:

Nên nhớ rằng, mức cholesterol trong máu của hầu hết mọi người sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi chất béo bão hòa và các yếu tố lối sống khác hơn là lượng cholesterol họ tiêu thụ qua thực phẩm.

Tuy nhiên, điều quan trọng là cần trao đổi với bác sĩ về tình hình sức khỏe và nhu cầu của bạn, và phải giữ chế độ ăn uống của bạn có hàm lượng cholesterol thấp.

Nếu đúng như vậy, những loại thịt ít chất béo bão hòa, ít cholesterol tốt cho sức khỏe này có thể là những món bổ sung ngon miệng cho chế độ ăn uống của bạn, theo Eat This, Not That!